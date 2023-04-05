Секс-бомба для президента: чем прославилась Сторми Дэниелс, из-за которой Дональд Трамп угодил под суд

Обвинения в связях с Кремлём оказались цветочками для Дональда Трампа. Прокуратура Манхэттена обвиняет его в подлоге документов. Обвинения по 34 пунктам, предъявленные бывшему президенту США предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет тюремного заключения, сообщает телеканал FoxNews. Одним из самых обсуждаемых эпизодов в богатой на разного рода скандалы биографии Трампа значатся отношения с порноактрисой Сторми Дэниелс.

Порочные связи

История началась в июле 2006 года, когда Трамп и не помышлял о переезде в Белый дом, довольствуясь ролью состоятельного бизнесмена и харизматичного ведущего популярных телешоу. Именно тогда, по словам Дэниелс, состоялась их первая встреча — на благотворительном турнире по гольфу. Порноактриса утверждает, что прямо там же, в номере отеля, пара занялась сексом, дальше последовали и другие интимные встречи.

Сторми Дэниелс. kinopoisk.ru

В январе 2018 года в газете Wall Street Journal появилась статья, в которой было сказано, что за месяц до победы Трампа на выборах президента США, адвокат будущего президента Майкл Коэн выплатил актрисе 130 тысяч долларов. Казалось бы, никакого мошенничества. Но Трамп и Коэн сделку оформили, как плату за юридические услуги, а это как раз считается фальсификацией отчётности и уголовно наказуемо. Кстати, адвокат получил за эту историю три года тюрьмы. Естественно, Трамп отрицает какую-либо причастность и называет дело «охотой на ведьм».

Сторми Дэниелс. kinopoisk.ru

За эту историю ухватились СМИ, которые поддерживают Демократическую партию, а выходящая в тираж порноактриса мигом превратилась в главного ньюсмейкера и желанную гостью на ток-шоу. Из этой истории сама Сторми извлекла максимум пользы — дала десятки интервью, написала книгу, получила повышенные гонорары за новые съёмки и гастрольный тур по самым злачным местам Америки. Кто же она такая и откуда взялась?

Отличница и активистка

Сторми Дэниелс. kinopoisk.ru

Виновница скандала родилась под именем Стефани Грегори Клиффорд Мама растила её с четырёх лет в одна, отец ушёл из семьи. Девушка всегда всегда была целеустремлённой активисткой и окончила престижную школу в Луизиане с отличием, не прикладывая особых усилий. Чтобы платить за квартиру 17-летняя красотка устроилась стриптизёршей в клуб Baton Rouge. Вскоре красотка поняла, что это то, чем она действительно хочет заниматься.

В конце 1990-х красивая, с шикарными формами девушка попала в мир порноиндустрии, где взяла себе сценический псевдоним Сторми Дэниэлс. Имя позаимствовала у дочери басиста группы Motley Crue, фанаткой которого является с ранней юности. А фамилия появилась как отсылка к сорту бурбона Jack Daniel’s, в рекламе которого говорится, что он «самый популярный с Юга».

Настоящая суперзвезда

Сторми Дэниелс. kinopoisk.ru

Сначала Сторми снималась исключительно с девушками, а затем подписала эксклюзивный контракт с Wicked Pictures, который открыл ей дорогу к головокружительной карьере с кучей наград и известностью. В 2004 году она удостоилась премии AVN Awards в номинации «Лучшая новая старлетка» — это награда в сфере кино для взрослых сравнима с «Оскаром» в большом Голливуде.

Сторми Дэниелс. kinopoisk.ru

Дэниелс быстро зарекомендовала себя как одна из самых горячих актрис жанра, а вскоре дебютировала как режиссёр и сценарист. Всего в списке фильмов, где задействована блондинка с шикарной фигурой, значатся около 200 лент. Нашлось в её фильмографии место и большому кино. Сторми доверили роли в фильмах «Сорокалетний девственник (2005) и «Немножко беременна» (2007). На пике популярности девушку начали привлекать к сотрудничеству глянцевые журналы с мировыми именами. Её фото украшали обложки и страницы изданий Playboy, Hustler, Penthouse, GQ.

Порнодива успела дважды побывать замужем., а в 2011 году родила дочь.