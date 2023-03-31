31 марта
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Кадр из фильма
Кино, вино и "Мимино": 45 лет знаменитой комедии Георгия Данелии

Мария Бутина перешла на личности в новом телепроекте «Куклы наследника Тутти»

В вечернем прайм-тайме Первого канала появился авторский проект депутата Госдумы Марии Бутиной «Куклы наследника Тутти». Проект будет выходить в эфир по будням перед программой «Время».

Мария Бутина.
Мария Бутина.
Пресс-служба Первого канала.

Как мы смогли убедиться, парадокс западных политиков в том, что они не столько выразители интересов и чаяний своих народов, сколько куклы в руках глобалистских элит. С момента окончания Первой мировой войны Америка не оставляет попыток подмять мир под себя и всюду расставляет своих кукол. И сегодня Америка отправляется в последний крестовый поход за гегемонию во всём мире. Программа «Куклы наследника Тутти» о куклах, кукловодах и роли личности в истории.

В программе принимают участие журналисты, дипломаты, экономисты, политтехнологи, специалисты в области компьютерной безопасности и технологий, профессиональные верификаторы (специалисты по выявлению лжи), полиграфолог, а также профайлеры, физиономисты, графологи.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
Пресс-служба Первого канала.

В основе каждого выпуска — профиль политика, чей публичный образ является плодом труда имиджмейкера, а каждое слово контролируется пиарщиком. Мария Бутина и профайлеры проекта покажут зрителям его истинное лицо и расскажут его подлинную историю.

«У каждого есть скелеты в шкафу. На излете СССР Запад обманул нас широкой улыбкой, за что наша страна заплатила слишком высокую цену. А лично мне это стоило свободы. Нас нельзя победить. Они один раз обманули, но больше этот номер не пройдёт. Мы вытащим на белый свет всё, что спрятано в сумраке тайных коридоров власти. Мы переходим на личности!» — заявляет ведущая проекта.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость