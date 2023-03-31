Мария Бутина перешла на личности в новом телепроекте «Куклы наследника Тутти»

В вечернем прайм-тайме Первого канала появился авторский проект депутата Госдумы Марии Бутиной «Куклы наследника Тутти». Проект будет выходить в эфир по будням перед программой «Время».

Как мы смогли убедиться, парадокс западных политиков в том, что они не столько выразители интересов и чаяний своих народов, сколько куклы в руках глобалистских элит. С момента окончания Первой мировой войны Америка не оставляет попыток подмять мир под себя и всюду расставляет своих кукол. И сегодня Америка отправляется в последний крестовый поход за гегемонию во всём мире. Программа «Куклы наследника Тутти» о куклах, кукловодах и роли личности в истории.

В программе принимают участие журналисты, дипломаты, экономисты, политтехнологи, специалисты в области компьютерной безопасности и технологий, профессиональные верификаторы (специалисты по выявлению лжи), полиграфолог, а также профайлеры, физиономисты, графологи.

Мария Бутина. Пресс-служба Первого канала.

В основе каждого выпуска — профиль политика, чей публичный образ является плодом труда имиджмейкера, а каждое слово контролируется пиарщиком. Мария Бутина и профайлеры проекта покажут зрителям его истинное лицо и расскажут его подлинную историю.

«У каждого есть скелеты в шкафу. На излете СССР Запад обманул нас широкой улыбкой, за что наша страна заплатила слишком высокую цену. А лично мне это стоило свободы. Нас нельзя победить. Они один раз обманули, но больше этот номер не пройдёт. Мы вытащим на белый свет всё, что спрятано в сумраке тайных коридоров власти. Мы переходим на личности!» — заявляет ведущая проекта.