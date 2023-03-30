Светлана Пермякова покажет настоящую женскую суперсилу

Многие уверены, что домашние хлопоты — это просто. Махнул пару раз тряпкой, положил что-то на сковородку, нажал пару кнопок, и всё готово. Но на самом деле умение вить гнездо легко приравнивается к отдельному виду искусства, которое требует навыков, времени и, конечно, суперсил.

Делаю ставку на женскую аудиторию, канал ТВ-3 решил наделить своих зрительниц наделить силой и даёт возможность побороться за звание суперженщины в новом проекте, который создан в формате викторины на тему кулинарии, обустройства дома и воспитания детей.

Чтобы выиграть денежный приз и титул настоящей суперженщины, гостьям ведущей Светланы Пермяковой предстоит пройти ряд испытаний, среди которых квиз и практическое задание. В каждом выпуске шоу три участницы продемонстрируют знания в вопросах кулинарии, хранения продуктов и ведения домашнего хозяйства. Однако победительницей станет только одна из них.

Светлана Пермякова — ведущая шоу «СуперЖенщина» на ТВ-3. Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Давать задания участницам и помогать выяснять, кто же из них действительно суперженщина, будет актриса и телеведущая Светлана Пермякова. Зрители знают её как исполнительницу одной из главных ролей в сериале «Интерны», а на ТВ вела передачи «О самом главном» и «Лига домохозяек» на цифровой платформе сайта OK.RU.

Светлана Пермякова — ведущая шоу «СуперЖенщина» на ТВ-3. Пресс-служба телеканала ТВ-3.

«Проект получается классным, душевным, я думаю, очень понравится нашим дорогим телезрительницам, ведь каждая из нас „СуперЖенщина“, — говорит Светлана. — Мне очень понравились участницы: целеустремлённые, красивые, с огромной базой знаний за плечами. Что греха таить: я как домохозяйка открываю сама для себя много нового и интересного, того, что обязательно применю дома, в быту и на кухне. Некоторые из них многодетные мамы, у кого-то по пять детей, и я в приятном шоке от того, как эти девушки прекрасно выглядят».

Итак, кто угадает количество блинов в стопке, расскажет всё об ингредиентах песто и о том, что такое «хлебное ушко», а также продемонстрирует редкий по точности глазомер, узнаете в новом шоу «СуперЖенщина», которое скоро появится

на ТВ-3!