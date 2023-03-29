Ведьмы против колдунов: 1 апреля на ТНТ стартует супершоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Есть на отечественном телевидении программы, которые много и часто ругают, но это не мешает им оставаться популярными. Несмотря на критику и нападки, эти проекты идут годами и пользуются огромным успехом. «Битва экстрасенсов», которая 1 апреля возвращается в эфир ТНТ, среди них.

Люди с паранормальными способностями давно обосновались на отечественном ТВ. Но никакие «Гадалки» и «Старцы» не могут конкурировать с «Битвой экстрасенсов». Мистическое шоу сразу нашло своего зрителя, и ему не могут помешать даже многочисленные скандалы, которые сопровождают его. Зрители с интересом наблюдают за тем, как люди со сверхспособностями проходят сложные испытания. В новом сезоне поклонников проекта ждет сюрприз.

«Новая битва экстрасенсов». Пресс-служба телеканала ТНТ.

В первый день апреля огромная армия поклонников проекта снова прильнёт к экранам — там начнётся уникальный проект «Экстрасенсы. Битва сильнейших», который обещает превзойти по масштабу все предыдущие шоу подобного рода. За право стать лучшим сразятся девять самых ярких участников легендарной «Битвы экстрасенсов». Никаких фриков, шарлатанов и ряженых — только лучшие из лучших, которые покажут свою силу и эзотерические навыки. В каждом выпуске участники будут проходить испытания, а члены жюри, зрители и сами экстрасенсы определят тех, кто сделал это лучше.

Александр Шепс. Пресс-служба телеканала ТНТ.

«В течение 15 лет зрители просили нас сделать проект, в котором сразятся сильнейшие участники „Битвы“. Но мы откладывали эту идею, поскольку сомневались, что кто-то из победителей и финалистов согласится на такую авантюру. Каждый из них уже доказал, что он победитель, и они боятся потерять свой статус, — говорит продюсер шоу Мария Шайкевич. — Но всё же мы решились. Это нельзя пропустить, потому что ещё никогда не было турнира, в котором мы определим победителя среди тех, кто уже стал победителем. Это битва лучших — масштабный и уникальный проект!»

В «Экстрасенсах. Битва сильнейших» появятся девять победителей и финалистов прошлых сезонов. Ведущим проекта снова назначен Марат Башаров, а наблюдателями испытаний — Илья Ларионов, Андрей Кислицын и Вера Сотникова.

Влад Череватый. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Своё участие в проекте уже подтвердили братья Олег и Александр Шепс, 46-летняя Виктория Райдос, ведьма Надежда Шевченко, 25-летний Дмитрий Матвеев, Марьяна Романова, колдунья Лина Джебисашвили и тёмный маг Влад Череватый. Он дважды становился участником шоу. В 2021-м он прошёл в финал, но победа досталась Максиму Левину. Зато в следующем году Влад стал обладателем заветной «синей руки». Также среди сильнейших оказался и победитель 18-го сезона шоу Константин Гецати.

Победительница 16-сезона «Битвы экстрасенсов» дала согласие на участие, поскольку захотела сравниться способностями с мужчинами. Дело в том, что Виктория стала обладательницей «синей руки» в 2015 году. После нее ни одной представительнице прекрасного пола не удалось одержать победу в шоу.

Виктория Райдос. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Райдос понимает, что её соперниками станут люди, которые уже доказали свою силу. Она уверена, что сможет стать достойным конкурентом. «Мне важно прийти, подтвердить свою квалификацию, важно и интересно побороться с мужчинами, потому что их, как правило, больше любят зрители. Но я рассчитываю на справедливость», — подчеркнула свои амбиции участница.