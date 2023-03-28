Тимур Родригез не пощадил любимчика Филиппа Киркорова: кто скрывался под маской Ворона

26 марта, в эфир телеканала НТВ вышел седьмой выпуск четвёртого сезона шоу «Маска». Перед финалом осталось показть лишь три выпуска, поэтому судьям всё сложнее делать выбор. Шестым участником, раскрывшим тайну своего образа, стал популярный певец Ваня Дмитриенко, скрывавшийся под маской Ворона.

В новой программе в тройку претендентов на выбывание попали Хомяк, Мандрил и Ворон. Благодаря зрителям Мандрилу удалось избежать разоблачения. Последнее слово оставалось за судьями — им предстоял определиться, кто останется — Хомяк или Ворон.

Подрезали крылья

На сей раз удалось избежать скандала, хотя всё к этому шло. Филипп Киркоров отчего-то предположил, что в костюме Ворона скрывается Тимати. «Почему ты скрывал столько времени, что ты умеешь петь? Вот эта твоя рэповая история — благодаря ей ты стал большой звездой. Я его никогда за певца не считал, а это потрясающий вокалист», — неожиданно заявил Киркоров, то ли унизив, то ли возвысив певца.

Шоу «Маска-2023». Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Как всегда безапелляционно, председатель жюри заявил, что Ворон должен дойти до финала, хотя уже неоднократно попадал в номинацию, но спасался. Алексей Воробьев, кстати, поддержал предположение Киркорова о том, что в костюме мог быть Тимати и проголосовал против Хомяка.

Шоу «Маска-2023». Седьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Однако Валерия решила проявить женскую солидарность и оставить в программе Хомяка. Она настаивала, что в образе крылатого персонажа выступает Ваня Дмитриенко. Регина Тодоренко её поддержала. В итоге судьба номинантов в этот раз оказалась в руках Тимура Родригеза. Он заявил, что выгонять впервые попавшего в голосование Хомяка несправедливо, поэтому маску должен снять Ворон.

«Что-то очень контрастное»

В итоге большинство судей оказались правы — Вороном был Ваня Дмитриенко. Артист признался жюри, что ему было трудно выступать в этом костюме. Однако певец отметил, что получил удовольствие от участия в шоу.

Под маской Ворона скрывался Ваня Дмитриенко. Пресс-служба телеканала НТВ.

«Этот костюм — противоположность моему характеру. Ворон — очень сдержанный, серьёзный, с такой лёгкой надменностью. А я всё-таки простой, общительный. И повеселиться могу, и похихикать. Этот образ я выбирал самостоятельно, хотелось что-то очень контрастное. Перебарывать себя, находить силы, чтобы в моём очень теплосохраняющем костюме держаться на качелях, работая на такой высоте, оказалось самым трудным для меня. Да и в целом, я сам по себе достаточно активный человек, и мне было сложно почти всегда находиться в статичном положении», — рассказал Ваня.

Научусь летать

Свой путь в шоу «Маска» Ворон начал с песни певицы Максим «Научусь летать». Филипп Киркоров отметил глубину, концептуальность и органичность номера. Регина Тодоренко предположила, что под маской скрывается Лёша Свик, Валерия — Niletto, Тимур Родригез — Иракли, а Алексей Воробьёв — Денис Майданов. После исполнения хита Леонида Агутина «Ай-ай-ай» у Валерии родилась версия — Богдан Титомир, Тимур Родригез предположил, что это HammAli, а Филипп Киркоров — Григорий Лепс. Легендарный хит Hotel California вызвал у звёздных детективов ещё несколько версий: Shaman и Мот.

Под маской Ворона скрывался Ваня Дмитриенко. Пресс-служба телеканала НТВ.

Впервые имя Вани Дмитриенко прозвучало в четвёртом выпуске: его озвучила Валерия после того, как Ворон исполнил композицию «Обернитесь» Регина поддержала свою коллегу спустя неделю, напев «Ты Венера, я Юпитер», а случилось это после того, как Ворон спел хит Эминема и Рианны Love The Way You Lie. У короля российской эстрады возникла другая версия — Тимати. Песни «Это здорово» и «Так красиво» лишь укрепили две версии жюри — Ваня Дмитриенко и Тимати. В седьмом выпуске Алексей Воробьёв после исполнения Вороном хита Сергея Лазарева поблагодарил его за смелость, отметив, что он во второй раз «берёт высоту в прямом смысле этого слова».