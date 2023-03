Тимур Родригез не пощадил любимчика Филиппа Киркорова: кто скрывался под маской Ворона

В новой программе в тройку претендентов на выбывание попали Хомяк, Мандрил и Ворон. Благодаря зрителям Мандрилу удалось избежать разоблачения. Последнее слово оставалось за судьями — им предстоял определиться, кто останется — Хомяк или Ворон.

Подрезали крылья

На сей раз удалось избежать скандала, хотя всё к этому шло. Филипп Киркоров отчего-то предположил, что в костюме Ворона скрывается Тимати. «Почему ты скрывал столько времени, что ты умеешь петь? Вот эта твоя рэповая история — благодаря ей ты стал большой звездой. Я его никогда за певца не считал, а это потрясающий вокалист», — неожиданно заявил Киркоров, то ли унизив, то ли возвысив певца.

Шоу «Маска-2023». Седьмой выпуск.

Как всегда безапелляционно, председатель жюри заявил, что Ворон должен дойти до финала, хотя уже неоднократно попадал в номинацию, но спасался. Алексей Воробьев, кстати, поддержал предположение Киркорова о том, что в костюме мог быть Тимати и проголосовал против Хомяка.

Шоу «Маска-2023». Седьмой выпуск.

Однако Валерия решила проявить женскую солидарность и оставить в программе Хомяка. Она настаивала, что в образе крылатого персонажа выступает Ваня Дмитриенко. Регина Тодоренко её поддержала. В итоге судьба номинантов в этот раз оказалась в руках Тимура Родригеза. Он заявил, что выгонять впервые попавшего в голосование Хомяка несправедливо, поэтому маску должен снять Ворон.

«Что-то очень контрастное»

В итоге большинство судей оказались правы — Вороном был Ваня Дмитриенко. Артист признался жюри, что ему было трудно выступать в этом костюме. Однако певец отметил, что получил удовольствие от участия в шоу.

Под маской Ворона скрывался Ваня Дмитриенко.

«Этот костюм — противоположность моему характеру. Ворон — очень сдержанный, серьёзный, с такой лёгкой надменностью. А я всё-таки простой, общительный. И повеселиться могу, и похихикать. Этот образ я выбирал самостоятельно, хотелось что-то очень контрастное. Перебарывать себя, находить силы, чтобы в моём очень теплосохраняющем костюме держаться на качелях, работая на такой высоте, оказалось самым трудным для меня. Да и в целом, я сам по себе достаточно активный человек, и мне было сложно почти всегда находиться в статичном положении», — рассказал Ваня.

Научусь летать

Свой путь в шоу «Маска» Ворон начал с песни певицы Максим «Научусь летать». Филипп Киркоров отметил глубину, концептуальность и органичность номера. Регина Тодоренко предположила, что под маской скрывается Лёша Свик, Валерия — Niletto, Тимур Родригез — Иракли, а Алексей Воробьёв — Денис Майданов. После исполнения хита Леонида Агутина «Ай-ай-ай» у Валерии родилась версия — Богдан Титомир, Тимур Родригез предположил, что это HammAli, а Филипп Киркоров — Григорий Лепс. Легендарный хит Hotel California вызвал у звёздных детективов ещё несколько версий: Shaman и Мот.

Под маской Ворона скрывался Ваня Дмитриенко.

Впервые имя Вани Дмитриенко прозвучало в четвёртом выпуске: его озвучила Валерия после того, как Ворон исполнил композицию «Обернитесь» Регина поддержала свою коллегу спустя неделю, напев «Ты Венера, я Юпитер», а случилось это после того, как Ворон спел хит Эминема и Рианны Love The Way You Lie. У короля российской эстрады возникла другая версия — Тимати. Песни «Это здорово» и «Так красиво» лишь укрепили две версии жюри — Ваня Дмитриенко и Тимати. В седьмом выпуске Алексей Воробьёв после исполнения Вороном хита Сергея Лазарева поблагодарил его за смелость, отметив, что он во второй раз «берёт высоту в прямом смысле этого слова».