«Я люблю чудить»: фото самых эффектных и эпатажных образов Регины Тодоренко в шоу «Маска»

Регина Тодоренко уже четвёртый сезон является членом жюри шоу «Маска». Она пятёрке звёздных детективов не только отвечает за самые смелые варианты участников, которые скрываются за масками на сцене, но и за экстравагантные образы. В каждом новом выпуске она демонстрирует роскошные образы.

За четыре сезона Регина много раз меняла цвет волос, приклеивала усы, делала монобровь, переодевалась в мужской костюм. Это всегда было веело, неожиданно и не скучно. Правда, далеко не все оценили преображения супруги Влада Топалова, регулярно подвергая её критике, часто незаслуженной. Волна хейта во втором сезоне даже вынудила Регину объясниться.

Регина Тодоренко в шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ. Регина Тодоренко в шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ. Регина Тодоренко в шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ. Регина Тодоренко в шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ.

«Я люблю чудить, перевоплощаться, менять форму и играть образами. Позволяю себе быть ребёнком и смотреть на мир без предрассудков. Были обозленные зрители, чьи комментарии доносились даже через экран: „Зачем эта сумасшедшая напялила на себя бровь/усы“; „Вообще мозгами тронулась“; „Фу, село и вульгарщина“.

Регина Тодоренко в шоу „Маска“. Пресс-служба телеканала НТВ. Регина Тодоренко в шоу „Маска“. Пресс-служба телеканала НТВ. Регина Тодоренко в шоу „Маска“. Пресс-служба телеканала НТВ. Регина Тодоренко в шоу „Маска“. Пресс-служба телеканала НТВ. Регина Тодоренко в шоу „Маска“. Пресс-служба телеканала НТВ. Регина Тодоренко в шоу „Маска“. Пресс-служба телеканала НТВ. Регина Тодоренко в шоу „Маска“. Пресс-служба телеканала НТВ.

И поверьте, каждому из этих горе-комментаторов хотелось ответить, что „вульгарщина“ — это Эми Уайнхаус, а „село“ — невероятная художница Фрида Кало, что „сумасшедшая с усами“ — это аллюзия на художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, что „мозгами тронулась“ — отсылка к певице Эрике Баду, а „ненормальная“ — это Екатерина II. Невозможно знать всего на свете, но есть два пути: любить себя и развиваться, или поливать грязью других, сидя на диване», — написала Тодоренко в соцсети.

Регина Тодоренко в шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ. Регина Тодоренко в шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ. Регина Тодоренко в шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ. Регина Тодоренко в шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ. Регина Тодоренко в шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ.

В 2022 году Регина выбирала образы с отсылками к какой-то исторической фигуре, в четвёртом сезоне телеведущая предстаёт уже в образах книжных героинь — тут вам и Дама с камелиями, и Жар-птица, и Эсмеральда. Даже на онлайн-презентацию она надела платье с газетным принтом. «Известия 1979 года. Сшила из того, что было», — пошутил кто-то из членов жюри о наряде артистки.