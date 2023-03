Алексей Воробьёв разоблачил Феникса, под маской которого скрывалась его бывшая пассия

В результате зрительского голосования в номинацию на вылет попали Ворон (песня Николая Носкова «Это здорово»), Феникс (песня ANNA ASTI «По барам») и Скунс (песня IOWA «Бьёт бит»). Для немногословного Ворона это была первая номинация, для Феникса — вторая, а вот для Скунса уже четвёртая. Казалось бы, судьба зверька, который затесался в компанию к пернатым, была предрешена, но дело приобрело неожиданный поворот.

Валерия признала в Скунсе родственную душу

Зрители в студии спасли Ворона — 46,8% голосов. У Феникса — 32,2%, у Скунса — 21%. Далее жюри нужно было выбрать между Фениксом и Скунсом. И тут за столом членов жюри закипели самые настоящие страсти.

«Я на 100% уверен, что под маской скрывается артистка, которую я слишком хорошо знаю, чтобы не узнать её голос. Феникс я тебя обожаю, люблю до безумия и всё, что нас связывает в жизни, это потрясающие воспоминания. Я их ценю, правда», — признался в своих чувствах Алексей Воробьев, подразумевая, что Феникс — это его бывшая девушка Виктория Дайнеко.

Валерия почему-то признала в Скунсе свою дочь, поэтому поддержала предложение Воробьёва. Регина Тодоренко и Тимур Родригез, решили, что борьбу за победу должен продолжить Феникс. В итоге, последнее слово оставалось за Филиппом Киркоровым, председателя судейской коллегии, поскольку голоса членов жюри поделились поровну.

Бунт за столом жюри

Киркоров проголосовали за то, чтобы в шоу остался Скунс, чем поверг своих коллег по левую от себя руку в шок! «Я впервые за четыре сезона в таком негодовании. Как можно сейчас лишиться такого голоса?» — негодовала Регина. «Человек, который стоит на этой сцене достоин одного из призовых мест. Поэтому его пребывание здесь вообще абсурдно в этой части сезона. Я не понимаю, как так произошло, что один из лучших вокалистов за все сезоны стоит сейчас здесь и готов вылететь из программы», — поддержал Регину Тимур Родригез.

«С королем не спорят!», — заявил Киркоров, обесценив мнение своих коллег. По традиции жюри нужно было озвучить свои предположения, и здесь они были единодушны и солидарны — под маской Феникса скрывается Виктория Дайнеко. Так оно и оказалось!

«Конечно , было обидно»

«Когда маска была снята, у меня были противоречивые чувства. С одной стороны, это облегчение, потому что участие в проекте — это достаточно серьёзная работа, большой труд. Мне было сложно физически, потому что моя безумно красивая маска оказалась очень тяжёлой.

С другой стороны, конечно, было обидно, потому что мне кажется, что я могла бы ещё очень много интересного показать, но так распределились звёзды в нашем жюри. Мы много успели, но не всё: в планах были очень классные песни, неожиданные, амбициозные, красивые», — сказала Виктория, пытаясь скрыть свои чувства. И даже не посмотрела в сторону Воробьёва!

«Виктория , это было , как всегда , великолепно! Вы шикарны!»

Свой путь в шоу «Маска» Феникс начал с песни Линды «Мало огня». Во время выступления Валерия предположила, что под маской может скрываться Юлия Савичева, а Регина Тодоренко сразу заподозрила в Фениксе Викторию Дайнеко. После композиции легендарной Эми Уайнхауз You Know I’m No Good Алексей Воробьёв обратился к Фениксу: «Виктория, это было, как всегда, великолепно! Вы шикарны!»

В третьем выпуске загадочная птица растрогала всех членов жюри исполнением песни «А у моей любви». Зрители в зале аплодировали ей стоя. Спустя неделю Феникс представил публике хит Наталии Орейро Cambio Dolor. Он спел её настолько эмоционально и динамично, что Филипп Киркоров признался: «Это яркое исполнение вернуло меня в молодость». После выступления с песней «Бумажный дом» члены жюри восклицали «Браво!».

Кстати, бурный роман выпускницы «Фабрики звёзд» с участником реалити-шоу «Холостяк» длился около девяти месяцев. Они стали встречаться в 2011 году и вскоре расстались. Потом пара возобновляла отношения в 2019 году. По словам артистки, Алексей постоянно был в разъездах, занимался карьерой, а у неё в приоритете было желание завести семью и детей.