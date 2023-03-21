Алексей Воробьёв разоблачил Феникса, под маской которого скрывалась его бывшая пассия

В эфир телеканала НТВ вышел шестой выпуск четвёртого сезона шоу «Маска». Пятым конкурсантом, раскрывшим тайну своего образа, стал участник, скрывавшаяся под маской Феникса. Судьи давно догадывались, что под маской сказочной птицы пряталась Виктория Дайнеко, но никто не ожидал, что против неё проголосует её бывший возлюбленный, чем приведёт в шок Регину Тодоренко и Тимура Родригеза.

В результате зрительского голосования в номинацию на вылет попали Ворон (песня Николая Носкова «Это здорово»), Феникс (песня ANNA ASTI «По барам») и Скунс (песня IOWA «Бьёт бит»). Для немногословного Ворона это была первая номинация, для Феникса — вторая, а вот для Скунса уже четвёртая. Казалось бы, судьба зверька, который затесался в компанию к пернатым, была предрешена, но дело приобрело неожиданный поворот.

Валерия признала в Скунсе родственную душу

Зрители в студии спасли Ворона — 46,8% голосов. У Феникса — 32,2%, у Скунса — 21%. Далее жюри нужно было выбрать между Фениксом и Скунсом. И тут за столом членов жюри закипели самые настоящие страсти.

Шоу «Маска-2023». Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

«Я на 100% уверен, что под маской скрывается артистка, которую я слишком хорошо знаю, чтобы не узнать её голос. Феникс я тебя обожаю, люблю до безумия и всё, что нас связывает в жизни, это потрясающие воспоминания. Я их ценю, правда», — признался в своих чувствах Алексей Воробьев, подразумевая, что Феникс — это его бывшая девушка Виктория Дайнеко.

Валерия почему-то признала в Скунсе свою дочь, поэтому поддержала предложение Воробьёва. Регина Тодоренко и Тимур Родригез, решили, что борьбу за победу должен продолжить Феникс. В итоге, последнее слово оставалось за Филиппом Киркоровым, председателя судейской коллегии, поскольку голоса членов жюри поделились поровну.

Бунт за столом жюри

Шоу «Маска-2023». Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Киркоров проголосовали за то, чтобы в шоу остался Скунс, чем поверг своих коллег по левую от себя руку в шок! «Я впервые за четыре сезона в таком негодовании. Как можно сейчас лишиться такого голоса?» — негодовала Регина. «Человек, который стоит на этой сцене достоин одного из призовых мест. Поэтому его пребывание здесь вообще абсурдно в этой части сезона. Я не понимаю, как так произошло, что один из лучших вокалистов за все сезоны стоит сейчас здесь и готов вылететь из программы», — поддержал Регину Тимур Родригез.

Шоу «Маска-2023». Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

«С королем не спорят!», — заявил Киркоров, обесценив мнение своих коллег. По традиции жюри нужно было озвучить свои предположения, и здесь они были единодушны и солидарны — под маской Феникса скрывается Виктория Дайнеко. Так оно и оказалось!

«Конечно , было обидно»

«Когда маска была снята, у меня были противоречивые чувства. С одной стороны, это облегчение, потому что участие в проекте — это достаточно серьёзная работа, большой труд. Мне было сложно физически, потому что моя безумно красивая маска оказалась очень тяжёлой.

Под маской Феникса скрывалась Виктория Дайнеко. Пресс-служба телеканала НТВ.

С другой стороны, конечно, было обидно, потому что мне кажется, что я могла бы ещё очень много интересного показать, но так распределились звёзды в нашем жюри. Мы много успели, но не всё: в планах были очень классные песни, неожиданные, амбициозные, красивые», — сказала Виктория, пытаясь скрыть свои чувства. И даже не посмотрела в сторону Воробьёва!

«Виктория , это было , как всегда , великолепно! Вы шикарны!»

Свой путь в шоу «Маска» Феникс начал с песни Линды «Мало огня». Во время выступления Валерия предположила, что под маской может скрываться Юлия Савичева, а Регина Тодоренко сразу заподозрила в Фениксе Викторию Дайнеко. После композиции легендарной Эми Уайнхауз You Know I’m No Good Алексей Воробьёв обратился к Фениксу: «Виктория, это было, как всегда, великолепно! Вы шикарны!»

Шоу «Маска-2023». Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

В третьем выпуске загадочная птица растрогала всех членов жюри исполнением песни «А у моей любви». Зрители в зале аплодировали ей стоя. Спустя неделю Феникс представил публике хит Наталии Орейро Cambio Dolor. Он спел её настолько эмоционально и динамично, что Филипп Киркоров признался: «Это яркое исполнение вернуло меня в молодость». После выступления с песней «Бумажный дом» члены жюри восклицали «Браво!».

Шоу «Маска-2023». Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Шестой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Кстати, бурный роман выпускницы «Фабрики звёзд» с участником реалити-шоу «Холостяк» длился около девяти месяцев. Они стали встречаться в 2011 году и вскоре расстались. Потом пара возобновляла отношения в 2019 году. По словам артистки, Алексей постоянно был в разъездах, занимался карьерой, а у неё в приоритете было желание завести семью и детей.