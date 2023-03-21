Тина Канделаки вернулась в телеэфир с новой версией шоу «Самый умный»

История российского телевидения знает два великих проекта про умных детей: «Умники и умницы» и «Самый умный». Телеверсия конкурса поступления в МГИМО в прошлом году отметила своё 30-летие, а вот проект СТС в 2012 году прекратил своё существование. У него были миллионы поклонников, а бессменная ведущая Тина Канделаки экзаменовала детей на скорости до 300 слов в минуту.

Телешоу с 2003 по 2012 год выпускали по лицензии британского формата Britain’s Brainiest Kid, а Канделаки успела получить две премии «ТЭФИ» в номинациях «Программа для детей» и «Телевизионная игра».

Телешоу «Умнее всех». Пресс-служба телеканала «Пятница!».

Спустя 10 лет Тина с радостью сообщила, что «фирменные скороговорки возвращаются на ТВ, а вместе с ними и умные дети. Не менее эрудированные, чем десять лет назад, — так она известила о старте проекта в своём телеграм-канале. Детское интеллектуальное шоу «Умнее всех» продолжит линейку детских проектов канала «Пятница!», таких как «Вундеркинды», «Кондитер. Дети» и «Молодые ножи. Дети», и займёт своё место в эфире по вторникам.

Тина Канделаки:

«Я давно хотела спродюсировать проект про умных и талантливых детей, о чём летом писала в своих соцсетях. И спродюсировала. Мы объявили кастинг, получили тысячи заявок и выбрали больше ста умников и умниц со всей страны — их вы увидите в первом сезоне «Умнее всех».

Телешоу «Умнее всех». Пресс-служба телеканала «Пятница!».

«Умнее всех» — это не просто интеллектуальная игра, в которой дети отвечают на вопросы. Это вселенная знаний с дополненной реальностью. На протяжении игры участники и ведущая взаимодействуют с интерактивной 3D-графикой. В студии, напоминающей космический корабль, появляются виртуальные цифровые объекты, которые иллюстрируют вопросы и ответы на них, что придаёт проекту зрелищность и вовлекает зрителей в игровой мир по ту сторону экрана.

Телешоу «Умнее всех». Пресс-служба телеканала «Пятница!».

Дети — супергерои этой вселенной. С помощью своих умственных суперспособностей они проходят полосу интеллектуальных препятствий и зарабатывают баллы. Игра состоит из четырёх раундов с различными игровыми механиками. В финал выходят два игрока, набравших больше всего баллов. Их ждёт 10 вопросов из разных областей знаний и возможность заработать призовые очки. Каждый финалист может поставить блок на ответ соперника, что делает финал непредсказуемым. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество баллов по итогам всех раундов. Баллы конвертируются в реальные деньги: один балл — одна тысяча рублей. Таким образом, победитель уходит с денежным призом.

Телешоу «Умнее всех». Пресс-служба телеканала «Пятница!».

Первый сезон «Умнее всех» состоит из 12 выпусков и суперфинала, в котором сразятся победители всех игр сезона. В «Умнее всех» играют дети от 6 до 14 лет. Среди них знатоки программирования, геополитики, теории музыки, шахмат, вексиллологии (вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся изучением флагов, знамён, штандартов, вымпелов), авиамоделирования, ментальной арифметики, серпентологии и других областей знаний.

Стоит отметить, что возвращение старых форматов — новая мода на россисйком ТВ. Так на СТС выходит квиз-шоу «На выход!» — реинкарнации «Слабого звена» с Марией Киселевой, в котором переделали правила, чтобы избежать претензий со стороны правообладателей. «Умнее всех» тоже очень сильно напомнит «Самого умного», но выглядит намного современнее, а победитель получает денежный приз.