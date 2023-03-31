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Стало известно, кто примет участие в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»: фото всех эзотериков

Никаких шуток, всё предельно серьёзно! В субботу, 1 апреля, на телеканале ТНТ состоится суперпремьера: в эфир выйдет проект «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Это уникальное шоу, в котором за звание лучшего из лучших будут биться девять самых мощных магов, колдунов и медиумов. Им предстоит выявить сильнейшего в ходе совершенно нового мистического турнира.

"Экстрасенсы. Битва сильнейших".
"Экстрасенсы. Битва сильнейших".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» — это турнир, в котором лучшие из лучших покажут свою силу и эзотерические навыки. Однажды они уже доказали, на что способны. Но смогут ли лучшие остаться такими среди сильнейших? В каждом выпуске участники будут проходить испытания, а члены жюри, зрители и сами экстрасенсы определят тех, кто сделал это лучше. В финале определится лучший эзотерик 2023 года.

Марат Башаров, ведущий проекта:

Марат Башаров.

«Мы 15 лет ждали момента, когда сможем сделать битву, где соберутся самые сильные финалисты, победители. И вот, наконец-то это свершилось. Когда мы начали съёмки, конкуренция чувствовалась с первой встречи. Если на обычной битве кто-то ведёт себя более сдержанно, а кто-то менее, то здесь все били себя кулаком в грудь и кричали: „Я лучший, я пришёл сюда только за победой, я докажу, что я самый сильный“. Я думаю, что это будет знатная охота».

Продюсеры долго интриговали зрителей, но теперь известен полный состав участников проекта. В битву за звание лучшего из лучших вступят братья-медиумы Александр и Олег Шепсы, аланский провидец Константин Гецати, ведьмы Виктория Райдос, Марьяна Романова и Надежда Шевченко, ясновидящая Лина Джебисашвили и тёмный маг Влад Череватый, а также чернокнижник Дмитрий Матвеев.

Лина Джебисашвили.
Лина Джебисашвили.
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Александр Шепс.
Александр Шепс.
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Виктория Райдос.
Виктория Райдос.
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Олег Шепс.
Олег Шепс.
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Влад Череватый.
Влад Череватый.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Я очень благодарна за приглашение в такое долгожданное телешоу! Это ж обалдеть, как круто! Безумно счастлива быть в одном проекте с Олегом Шепсом и Константином Гецати. Такую мощную энергию я давно не встречала. Хочу, чтобы выиграл кто-то из нас троих. Знала, что Влад Череватый тоже будет участвовать, и очень хотела этого, дабы надрать ему задницу или самостоятельно, или с помощью других участников. Я, как и прежде, считаю, что добро должно победить зло!», говорит Лина Джебисашвили, финалистка 23-го сезона «Битвы экстрасенсов».

Дмитрий Матвеев.
Дмитрий Матвеев.
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Марьяна Романова.
Марьяна Романова.
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Константин Гецати.
Константин Гецати.
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Надежда Шевченко.
Надежда Шевченко.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Я устал от того что меня не воспринимали всерьёз, и называли незаслуженным победителем. Я вернулся на проект, чтобы снова продемонстрировать свои возможности спустя три года, набравшись опыта, как жизненного, так и эзотерического. Никого из соперников я не выделял конкретно и не изучал досконально. Готов сражаться со всеми», — говорит Дмитрий Матвеев, победитель 20-го сезона «Битвы экстрасенсов».

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