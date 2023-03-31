В выступлениях некоторых представителей российской общественности в последнее время не просто зазвучала критика актёров-«предателей» и «пугливых патриотов», которые не согласны с проведением СВО, а появились предложения убрать их из снятых ранее фильмов и сериалов.

Причём пока одни говорят, другие уже делают. Например, из титров сериала «Домашний арест» во время показа на ТНТ пропала фамилия Семёна Слепакова, а из третьего сезона «Мажора» ТВ-3 вырезал многие сцены с участием Веры Брежневой. Традиции цензуры в нашей стране богаты ещё с советских времён, когда покинувших нашу страну артистов вырезали из фильмов либо вовсе отправляли киноленту на полку.

Украинская сторона в своём стремлении разорвать отношения с Россией пошла ещё дальше. Телеканал СТБ анонсировал сериал «Последнее письмо любимого», где лицо нашего актёра заменили лицом украинца.

Кадр из сериала «Солнечный ливень». Пресс-служба телеканала «Домашний».

В прошлом Прохор Дубравин (псевдоним Виталия Емашова) активно снимался в проектах соседнего государства, в том числе в главных ролях. Среди его работ сериалы «Чужие грехи», «Всё не случайно», «Роман с детективом», «Женские секреты».

Он никак не высказывался о спецоперации России на Украине, однако, чтобы избежать скандала и показать проект в эфире, его создатели с помощью технологии дипфейк (методика синтеза изображения человека, которая базируется на искусственном интеллекте) заменили лицо Дубравина на лицо украинца Дмитрия Саранскова.

«Джон Уик 3». kinopoisk.ru

Есть и более вопиющий случай борьбы с русским миром. Как мы знаем, герой боевика Джон Уик имеет белорусские корни, родился он в цыганском таборе где-то на территории БССР, а настоящее имя героя — Джордани Йованович. Обо всём этом зрители всего мира узнали из третьей части боевика, и кое-кто здорово повеселился. Однако в Незалежной решили, что так не пойдёт. И сменили персонажу Киану Ривза национальность. Судя по доступным в Сети открывкам с новой озвучкой, он теперь украинец.