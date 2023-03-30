Звезда «Универа» Анна Хилькевич заменила Полину Гагарину в модном телешоу

На канале ТНТ состоялась премьера нового сезона шоу «Модные игры». Полину Гагарину в роли ведущей проекта сменила актриса и теледива Анна Хилькевич («Универ», «Влюбись, если сможешь»). Блюсти порядок в мире модных образов же третий сезон подряд будут fashion-блогер Карина Нигай и звёздный стилист Алина Герман.

Правила шоу просты — три участницы, среди которых только одна — профессиональный стилист, выполняют различные задания в конкурсах. Кто из участниц — профи, а кто — дилетант — неизвестно. Экспертам и гостям студии придётся включить свою интуицию, чтобы вычислить стилиста по созданным образам. Если в финале победит профессиональный стилист — он получит 50 тысяч рублей, а если представитель другой профессии — 100 тысяч. Ведь он смог обвести вокруг пальца строгих экспертов!

Традиционно «Модные игры» включают в себя три соревнования. Первое — эффектно презентовать себя с помощью заранее подобранного лука. Второе — собрать гармоничный образ для предлагаемых обстоятельств за три минуты. Третье — одеть звезду так, чтобы её образ вызвал восторг у жюри. До финала из трёх участников дойдёт лишь двое, а главный приз заберёт победитель, которого определит компетентное жюри.

Карина Нигай , Анна Хилькевич и Алина Герман — ведущие телешоу «Модные игры». Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Собрать гармоничный образ — непростая задачка, с которой мы все сталкиваемся ежедневно. Но наши участники справляются с этим челленджем легко и изящно. Лично я с интересом буду следить за битвой профессионалов и любителей, может, даже украду пару лайфхаков для себя, тем более, что надвигается весна — время новых смелых образов. Всех, кто любит моду и стиль, приглашаю к экранам, я вас уверяю, наша премьера обязательно станет событием сезона!», — говорит Анна Хилькевич.