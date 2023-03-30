Семейный подряд: Фёдор Бондарчук снял новый сериал по сценарию Паулины Андреевой

Первый сериал Фёдора Бондарчука «Псих» стал большим хитом сервиса more. tv и доказал, что создатель «Сталинграда» и «Приятжения» способен мастерски снимать не только масштабные блокбастеры, но и камерные истории Во втором сериале режиссёра «Актрисы», премьера которого состоится 30 марта в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink, зрители окажутся в закулисье театральной жизни и киноиндустрии.

Сериал расскажет о реальной жизни актёров со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актёрской профессии тот, кто ещё вчера был всем, завтра может стать никем. Сериал подобно театральному представлению поделен на три акта: 2014, 2017 и 2020-е годы, что даст возможность проследить судьбу героев во времени.

Сериал «Актрисы». kinopoisk.ru

Идейным вдохновителем проекта стал автор «Оттепели» Валерий Тодоровский. Сценарий написала Паулина Андреева, супруга Фёдора Бондарчука. «Конечно же, в этом кино мы препарируем не только героев и их обстоятельства, но и себя самих», — говорит режиссёр, обещая максимально честное рассуждение на тему актёрской профессии и жизни вообще.

Сериал «Актрисы». kinopoisk.ru

Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилёв, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева и Павел Попов. Роль директора театра исполнила Лолита Милявская. Приглашение на пробы к Фёдору Бондарчуку уже выглядело для меня, как получение «Оскара»! Проходила их дважды и, честно, ни на что не рассчитывала. Когда была утверждена на роль, скакала как юная газель. Сниматься было невероятно интересно и сложно!", поделилась своими впечатлениями от работы Милявская.