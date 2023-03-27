Почему резонансный сериал «Почка» покажут в ночном эфире Первого канала

С самого начала года Первый канал не перестаёт удивлять сериальными премьерами. «Нулевой пациент», «Пробуждение», «Раневская» — один проет громче другого. Сериал «Почка» стал одним из лидером по просмотрам в онлайн-кинотеатрах в прошлом году, спровоцировал массу обсуждений, а теперь будет показан в эфире федерального канала. Правда, из-за остроты поднимаемой темы, его покажут в ночном эфире.

Жизнь инспектора пожарной службы Натальи Кустовой можно охарактеризовать фразой — «Лучше не бывает». Она молода, красива и обеспечена: каждая инспекция заканчивается кругленькой взяткой. Ради выгоды Кустова не остановится ни перед чем, даже если ради этого нужно «кинуть» родного брата и сестру. Наталья думает, что всё в жизни можно купить: солидных друзей, квартиру, брендовую одежду и красивого мужа. Но ошибается.

Кадр из сериала «Почка». Пресс-служба Первого канала.

На плановом осмотре выясняется, что Кустовой срочно нужна здоровая почка, и у неё есть три месяца на то, чтобы найти донора. Медицинские приключения героини вынуждают её вопреки желаниям взглянуть на свои жизнь и здоровье под другим углом. Будучи изгоем в собственной семье, Кустова старательно пытается найти к родственникам подход…

Кадр из сериала «Почка». Пресс-служба Первого канала.

«Почка» не похожа на духоподъёмные драмы о принятии себя и своих грехов, выстраивании отношений с родственниками и борьбе с внутренними демонами. Как и главная героиня, сериал предельно циничен и даже не не думает морализаторствовать со зрителем и быстренько перевоспитывать свою героиню. Создатели дают Наталье возможность остаться самой собой и постепенно разбираться в собственных внутренних противоречиях, не изменяя себе. И наблюдать за этим — главное удовольствие. Ещё здесь предельно честно говорят о проблемах в сфере медицины, взятках чиновниках, двойной морали церкви, поэтому не удивительно, что показывать «Почку» будут в ночном эфире. Аплодисментов достоин сам факт выхода сериала в эфир — Константин Эрнст продолжает отстаивать свободу творчества хоть в кинопоказе.

Кадр из сериала «Почка». Пресс-служба Первого канала. Кадр из сериала «Почка». Пресс-служба Первого канала. Кадр из сериала «Почка». Пресс-служба Первого канала.

Главную роль сыграла Любовь Аксёнова. По словам создателей, актрису утвердили без проб и не прогадали: она блестяще справилась с поставленной задачей и успешно воплотила на экране образ настоящей оторвы. Впрочем, высокий уровень мастерства демонстрируют и ее коллеги: хороши и Ирина Розанова, и Дмитрий Лысенков.