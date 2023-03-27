Макар Запорожский станет «Стражником», чтобы раскрыть коррупционные схемы в Росгвардии

На прошой неделе стало известно, что в следственный изолятор отправили заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого, обвиняемого во взяточничестве. Удивительно, но 27 марта НТВ начинает показ остросюжетного 16-серийного детектива «Стражник», в котором герой Макара Запорожского, чтобы доказать невиновность своего отца, подозреваемого в коррупции, идёт служит в Росгвардию, чтобы провести собственное расследование и оправдать родственника.

Спецназовец Михаил Царёв (Макар Запорожский) возвращается в родной город в Мурманской области, чтобы вместе с семьёй отпраздновать юбилей отца Николая (Николай Козак), полковника полиции, начальника местного управления Росгвардии. Но прямо за праздничным столом ресторана его арестовывают по подозрению в коррупции.

Кадр из сериала «Стражник». Пресс-служба телеканала НТВ. Кадр из сериала «Стражник». Пресс-служба телеканала НТВ. Кадр из сериала «Стражник». Пресс-служба телеканала НТВ.

Молодой, но амбициозный следователь Юлия Борисоглебская (Яна Енжаева) заявляет, что мужчина, используя высокую должность в Росгвардии, опутал поборами половину предпринимателей в городе и должен понести заслуженное наказание. Михаил не верит в виновность отца и, чтобы докопаться до истины, решает попасть в систему и понять её изнутри.

Кадр из сериала «Стражник». Пресс-служба телеканала НТВ. Кадр из сериала «Стражник». Пресс-служба телеканала НТВ. Кадр из сериала «Стражник». Пресс-служба телеканала НТВ.

Но ни одна проверка не пропустит его на офицерскую должность, максимум — простым сержантом. Михаил соглашается, ведь единственное, чего он хочет — добиться правды, то есть — оправдать отца. Но правда, которую он так отчаянно пытается узнать, перевернёт всё в его жизни…

Кадр из сериала «Стражник». Пресс-служба телеканала НТВ.

Съёмки картины проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В проекте очень много натурных съёмок на самых разнообразных локациях, включая необычные и очень фактурные дебаркадер, Лютеранское кладбище, огромную гидроэлектростанцию и действующий ИВС — изолятор временного содержания, где по сюжету находится отец главного героя.

В сериале много экшна и трюковых сцен: стрельба, захваты, драки, взрывы, погони на мотоциклах и автомобилях. В съёмках задействовано свыше 10 видов и 50 единиц настоящего оружия, а также были заняты действующие сотрудники спецназа.

Кадр из сериала «Стражник». Пресс-служба телеканала НТВ.

У актёра Макара Запорожского отличная физическая подготовка, но перед началом съёмок ему пришлось усиленно тренироваться, оттачивать отдельные элементы единоборств, чтобы справиться с ролью опытного спецназовца: «Я занимался с инструктором по рукопашному бою и стрелковой подготовке спецподразделения «Альфа».