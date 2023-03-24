Сергей Безруков вычислит американского шпиона в рядах ФСБ

В понедельник, 27 марта, в эфире Первого канала соcтоится премьера детективного сериала «Шпион», в котором главную роль играет Сергей Безруков. По заверениям авторов, зрителей ждёт история о двойном агенте, которому предстоит найти выход из ситуации, которая кажется безвыходной, и сохранить жизнь себе, а главное — своей семье.

Талантливый аналитик — капитан Андрей Рыбин (Сергей Безруков), работает в ФСБ в отделе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Имея за плечами 20-летний стаж работы в ведомстве, он собирается на пенсию, чтобы, наконец, отдохнуть и проводить больше времени с женой, взрослой дочерью и любимой собакой. Однако, его планам не суждено сбыться: становится известно, что в оперативной группе Рыбина действует американский разведчик-нелегал, и Андрею поручено выявить шпиона…

Кадр из сериала «Шпион». Пресс-служба Первого канала.

«Шпион» — это детектив. Поэтому о своей роли в интригующем проекте трудно говорить, есть страх случайно сказать лишнее. Тем более мой образ в этой истории сам по себе подразумевает фразу: «Болтун — находка для шпиона». Скажу так, в первой серии будет вихрь событий, которые создадут массу проблем для моего героя, он их в последующих сериях будет последовательно решать. Трагическое и смешное рядом, что подчеркнет проект, но надеюсь, в первую очередь, «Шпион» увлечёт своим напряженным сюжетом, там действительно хорошо закрученная детективная интрига, — говорит исполнитель главной роли.

Кадр из сериала «Шпион». Пресс-служба Первого канала. Кадр из сериала «Шпион». Пресс-служба Первого канала. Кадр из сериала «Шпион». Пресс-служба Первого канала. Кадр из сериала «Шпион». Пресс-служба Первого канала. Кадр из сериала «Шпион». Пресс-служба Первого канала.

Примечательно, что сценарий писался специально под Безрукова — другие кандидатуры на эту роль не рассматривались. «Сергей не из тех актёров, которые просто учат текст и не следят за тем, куда движется характер героя. Он сделал Рыбина человечным и настоящим — из литературного персонажа он превратился в живого человека, — уверен режиссёр сериала Иван Стаханов. Также в сериале снялись Ольга Ломоносова, Наталья Кудряшова, Алексей Матошин, Сергей Юшкевич, Ольга Виниченко и другие.

Кадр из сериала «Шпион». Пресс-служба Первого канала.

Для одной из сцен грим занял больше двух часов: по сюжету Рыбин маскируется под глубокого старика. Непростой была и сцена, в которой герой Безруков балансирует в открытом окне. Сцену снимали без дублёра и даже без страховки. «Когда смотришь вниз с восьмого этажа, мурашки по спине, конечно, бегут, — признаётся актёр. — Но я стараюсь выполнять все трюки сам и прибегать к помощи дублёров только в крайнем случае».

Кадр из сериала «Шпион». Пресс-служба Первого канала.

Однако самым сложным на этом проекте, по признанию актёра, был не сложный грим или трюковые сцены, а общение на английском языке. «Для этой роли я специально занимался с преподавателем. В «Шпионе» будут сцены, сыгранные исключительно на английском. У меня он был на школьном уровне», — признаётся Сергей.

По жанру «Шпион» — это остросюжетный детектив, поэтому перестрелок и экшн-сцен будет немало. Но это в сериале вовсе не главное, ведь в центре сюжета — судьба человека. По словам создателей, история получилась очень искренней, личной и глубокой.