23 марта
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Бей первый, Саня! Сериал «Колотушка» расскажет о мире любительских боёв без правил

Сегодня, 23 марта, в онлайн-кинотеатре Premier станут доступны первые серии драмеди «Колотушка». Это первый российский сериал, рассказывающий о культуре поп-ММА — смешанных единоборствах, в которых могут принять участие не только профессионалы, но и любители.

Сериал "Колотушка".
Сериал "Колотушка".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

По сюжету 30-летний Саня живёт в Брянске. Женат, работает экспедитором в торговой сети, совсем недавно выплатил ипотеку, воспитывает сына. Но в молодости Саня жил совсем по-другому: драки на местных дискотеках, разборки на улицах. Всё это в компании авторитетного старшего брата Паши, кулаки которого не заживали с детства.

Сериал &quot;Колотушка&quot;.
Сериал «Колотушка».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

С годами Паша не изменился, и в свои 30 лет планирует участвовать в боях без правил. Встретившись после долгой разлуки, братья выпили лишнего и попали в аварию: по их вине было разбито несколько новых машин в автосалоне. В один момент Саня получил огромный долг, потерял работу и жену. А старший брат сломал руку. Теперь Саня вынужден выступить вместо брата.

Сериал &quot;Колотушка&quot;.
Сериал «Колотушка».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

«Колотушка» — это «братский» сериал, в нем есть своя философия, которая говорит о том, что семью всегда нужно ставить на первое место. Главные герои сериала — очень разные по своему поведению и жизненным целям братья, которые вынуждены работать в команде. Жизнь проверяет их на прочность, и только от них зависит, смогут ли они объединиться и преодолеть трудности вместе", — говорит исполнитель главной роли Андрей Пынзару.

Сериал &quot;Колотушка&quot;.
Сериал «Колотушка».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

В «Колотушке» также заняты Юрий Насонов, Лукерья Ильяшенко, Сергей Стёпин, Михаил Евланов, Ирина Безряднова, Таша Цветкова и Беник Аракелян. Тренировки актёров, а также съемки проходили на площадке популярной бойцовской лиги «Наше дело».

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