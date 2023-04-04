Почему Скунс довёл Валерию до слёз: эмоциональные фото нового выпуска «Маски»

В эфир телеканала НТВ вышел восьмой выпуск четвёртого сезона шоу страны «Маска». До финала, который состоится 30 апреля, в день рождения Филиппа Киркорова, зрители увидят ещё три выпуска, поэтому расставаться с каждым участником становится всё сложнее и сложнее. Пример настоящего мужества и честности продемонстрировала Валерия — подозревая, что под маской Скунса прячется её дочь, она всё равно проголосовала за её уход.

По итогам выступлений в номинации оказались Гусеница, Горностай и Скунс. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу «Маска» должна Гусеница. Членам жюри предстояло сделать нелёгкий выбор и решить, кто покинет шоу — Горностай или Скунс.

Тимур Родригез и Регина Тодоренко проголосовали за то, чтобы маску снял Горностай. Алексей Воробьёв и Филипп Киркоров решили, что в этот вечер раскрыть свою личность должен Скунс. Решающий голос был у Валерии: народная артистка захотела открыть маску Скунса.

Шоу «Маска-2023». Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Под маской Скунса скрывалась дочь Валерии - певица Shena. Пресс-служба телеканала НТВ. Под маской Скунса скрывалась дочь Валерии - певица Shena. Пресс-служба телеканала НТВ.

Регина Тодоренко предположила, что в образе Скунса выступала Mia Boyka. Тимур Родригез назвал сразу два имени — Алиса Мон и Ёлка. Председатель жюри Филипп Киркоров решил, что это Ольга Серябкина. Валерия продолжала настаивать на том, что перед ней её дочь. Артистку поддержал Алексей Воробьёв. «Ты сливаешь сейчас собственную дочь?! Ты Снежная Королева какая-то», — недоумевал Киркоров. «Я не сливаю! — ответила певица. — Я очень бы хотела убедиться, что это она!»

Шоу «Маска-2023». Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

По её словам судьи, она не могла больше придумывать какие-то версии и теории. «Это будет нечестно! Но если там она, я буду рукоплескать бесконечно. Безумно горжусь тем, какой путь проделал этот человек!» — отметила Валерия. Материнское сердце не подвело поп-диву и маску действительно сняла SHENA — 30-летняя наследница Валерии от брака с Александром Шульгиным. «Какая я была б мать, если б я тебя всё-таки не признала!» — заявила певица, которая 17 апреля отметит своё 55-летие.

Певица Shena:

«Я никак не рассчитывала дойти так далеко. Я была рада снять маску ещё и потому, что последние два с половиной месяца была абсолютно без выходных. Хотелось выкладываться везде: и в своих проектах, и в шоу, чтобы не было никаких недочётов. Я была на всех репетициях, не пропустила ни одной. Мне хотелось, чтобы все номера были максимально точными, потому что опять-таки одно дело, когда ты репетируешь в комфортной одежде, и совсем другое, когда на тебе куча поролона, корсет с огромным длиннющим хвостом, маской, через которую ты не видишь, не дышишь. „Маску“ я воспринимаю тоже как яркий большой эксперимент. Я искренне желаю каждому участнику победы. Хотя для меня те, кто согласился участвовать в этом проекте, — уже победители».

Шоу «Маска-2023». Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Свой путь в шоу «Маска» Скунс начал с песни Гарика Сукачёва «Моя бабушка курит трубку», после которой Валерия назвала маску «самым загадочным персонажем». Видимо, материнское сердце уже тогда что-то подсказывало. Композиция In Your Eyes навеяла жюри сразу четыре версии: Алиса Мон, Анна Седокова, Нюша и Лолита. Потом были версии Елена Воробей, Zivert, Мария Кравченко, Александра Урсуляк, Юлия Савичева.

Шоу «Маска-2023». Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

В шестом выпуске участница зажгла под песню «Бьёт бит» и в этом момент Валерии показалось, что в маске Скунса может быть её дочь — певица Shena. Чтобы убедиться в этом, она даже проголосовала против Феникса, который демонстрировал богатые вокальные данные. Такой исход многие посчитали не совсем честным, поскольку Скунс регулярно попадал в номинации, но умудрялся «выходить сухим из воды».

Под маской Ананаса во втором сезоне скрывался Иосиф Пригожин. Пресс-служба телеканала НТВ.

Стоит заметить, что участие членов семьи певицы уже превратилось в добрую традицию — во втором сезоне в шоу принял участие супруг Валерии Иосиф Пригожин. Появление продюсера в костюме Ананаса было ошеломляющим как для зрителей, так и для певицы. Правда, некоторые зрители усмотрели в этом режиссёрский ход и не поверили в наигранность эмоций.

Напомним, из проекта уже выбыли Дикобраз, которым оказался Вадим Казаченко, Лисёнок, в костюме которого скрывалась Яна Рудковская, Шаурма, которой была Евгения Медведева, Пиковая Дама — Жасмин, Феникс — Виктория Дайнеко и Ворон — Ваня Дмитриенко.