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Кто стал победителем седьмого сезона шоу «Три аккорда»

В эфир Первого канала вышел десятый выпуск седьмого сезона шоу «Три аккорда». Соперничество среди участников было острым, поэтому интрига сохранялась до последней передачи, по итогам которой и был определён победитель. проиграв в финале «Маски», Лариса Долина всё же добилась победы в телешоу.

"Три аккорда".
"Три аккорда".
Пресс-служба Первого канала.

До предпоследнего выпуска в проекте лидировали Лариса Долина, Евгений Гор и Валерий Яременко Тогда конкурсантам предстояло спеть дуэтом с участниками «Трёх аккордов» прошлых лет. Это соревнование позволило вырваться вперёд Долиной, которая на вырвалась вперёд на один бал. К финалу главные претенденты подошли с такими результатами: Лариса Долина — 181 балл. У её ближайших преследователей — Евгения Гора и Валерия Яременко по 180 баллов.

&quot;Три аккорда&quot;.
«Три аккорда».
Пресс-служба Первого канала.

Ещё до начала проекта многие называли Ларису Долину главной фавориткой «Трёх аккордов». Так оно и получилось. Среди женщин-участница она сразу вырвалась в лидеры, а соперничали с ней только мужчины. 67-летняя прима эстрады пыталась порадовать зрителей необычными для себя композициями, хотя не всегда заслуживала лестных слов от жюри. На критику в свой адрес она реагировала остро и не боялась спорить.

&quot;Три аккорда&quot;.
«Три аккорда».
Пресс-служба Первого канала.

Самым острым у неё вышел конфликт с Александром Новиковым. Когда член корректно попросил Долину больше никогда не петь легендарную композицию «Гоп-стоп» в жанре шансон, Лариса Александровна заявила, что её «никто не имеет права приказывать!». Разгоравшийся конфликт погасил Александр Розенбаум, который посоветовал артистке добавить в своё исполнение джазовые импровизации. Примечательно, что зрители не очень понимали, зачем прославленная артистка пришла на программу. Они даже обратились к Первому каналу с просьбой убрать Ларису Александровну из шоу.

&quot;Три аккорда&quot;.
«Три аккорда».
Пресс-служба Первого канала.

Но это не помешало Долиной стать победительницей седьмого сезона шоу «Три аккорда». С результатом 202 балла она заняла первое место. На втором месте — Евгений Гор и Валерий Яременко (по 200 баллов). На третьем — Александр Олешко (196 баллов). Кроме того, Настасья Самбурская получила «Золотой гитарный гриф» от радио «Шансон». Евгений Гор — приз зрительских симпатий. Екатерина Гусева — приз жюри.

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