В воскресенье, 29 января, в эфире Первого канала состоится премьера нового сезона музыкального шоу «Три аккорда», в котором исполнители представляют на суд жюри и зрителей собственные интерпретации культовых шлягеров в жанре шансона и авторской песни.

Премьера проекта состоялась почти 10 лет назад, в сентябре 2014-го, и с тех пор программа всё ещё щекочет нервишки тем, кто претендует на высокие стандарты в искусстве. Они готовы заочно кричать: «Ужас и кошмар!» — и требовать убрать детей от экранов, чтобы не испортить им музыкальный вкус. Те же, кто шансона не боится, всерьёз опасаются за свои любимые песни, которые берутся исполнять артисты, в этом жанре толком ничего не понимающим.

«Три аккорда». Пресс-служба Первого канала.

Кстати, оба опасения вполне оправданны, но они не отменяют того, что «Три аккорда» в немалой степени проверка на состоятельность для многих звёзд. Живой звук, отсутствие дублей во время записи программ плюс незнакомый материал и жюри, где авторитетные «паханы» готовы вынести свой строгий вердикт. Прибавьте к этому ещё и актёрскую задачу.

«Три аккорда». Пресс-служба Первого канала. «Три аккорда». Пресс-служба Первого канала. «Три аккорда». Пресс-служба Первого канала. «Три аккорда». Пресс-служба Первого канала. «Три аккорда». Пресс-служба Первого канала. «Три аккорда». Пресс-служба Первого канала. «Три аккорда». Пресс-служба Первого канала.

За почти десятилетие в проекте приняло участие много артистов, далёких от шансона, но сумевших удивить артистическим куражом. В этом сезоне среди решившихся обитатели чуть ли не разных планет, артисты, которых иногда очень трудно представить в одном проекте: от от Екатерины Гусевой до Лены Катиной из"Тату", от Настасьи Самбурскаой и Виктории Дайнеко до Вадима Казаченко и Валерия Ярёменко.

«Три аккорда». Пресс-служба Первого канала. «Три аккорда». Пресс-служба Первого канала.

Ещё труднее на сцене «Трёх аккордов» было представить Ларису Долину, но она приняла вызов и может стать настоящей жемчужиной проекта. В отличие от «Маски», здесь не нужно искажать голос и скрываться от зрителей, а можно попробовать разные образы. Также будут Александр Олешко и Евгений Гор.

«Три аккорда». Пресс-служба Первого канала. «Три аккорда». Пресс-служба Первого канала. «Три аккорда». Пресс-служба Первого канала. «Три аккорда». Пресс-служба Первого канала.

Проходить суровую школу городской песни участникам придётся под пристальными взглядами жюри. Уже который год в нём гид по миру шансона Александр Новиков, заслуженный артист России Сергей Трофимов, многократная обладательница премии «Шансон года», певица Любовь Успенская и народный артист России Александр Розенбаум.

«Три аккорда». Пресс-служба Первого канала. «Три аккорда». Пресс-служба Первого канала. «Три аккорда». Пресс-служба Первого канала. «Три аккорда». Пресс-служба Первого канала.

Отметим, что с шестого сезона у судей есть дополнительный рычаг влияния на результаты. Это новая карта для оценивания — джокер, дающий конкурсанту сразу шесть баллов. Однако каждый из членов жюри может воспользоваться джокером лишь единожды за весь сезон.

«Три аккорда». Пресс-служба Первого канала.

Ведущим на протяжении всех шести сезонов и нынешней премьеры — седьмого сезона — остаёся актёр театра и кино, звезда «Склифосовского» и «Глухаря» Максим Аверин. Поставить звезду главного «ментовского» сериала вести передачу, посвященную блатной песне, — ход выигрышный и ироничный.