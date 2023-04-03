Ну насмешили! 5 отличных комедийных кинодуэтов

Комедийные дуэты появились задолго до изобретения кинематографа — испокон веков артисты на пару шутили со сцен ярмарочных балаганов и театров. По устоявшимся правилам, для достижения большего комического эффекта смешной тандем должен состоять из Арлекина и Пьеро — легкомысленного шутника и серьёзного, немного грустного моралиста. Большинство комедийных кинодуэтов составлены именно по этому принципу, хотя, разумеется, бывают и исключения. Предлагаем вспомнить самые смешные актёрские коллаборации в кино.

Андрей Миронов и Анатолий Папанов

Пожалуй, все свои лучшие роли они сыграли в дуэте — и на театральной сцене, и на экране. Вот только в первом случае они отдавали предпочтение драмам («Вишнёвый сад», «Горе от ума», «У времени в плену»), во втором — комедиям, в которых знали толк режиссёры эпохи СССР.



Этот дуэт родился во время съёмок картины «Берегись автомобиля», в которой Андрею досталась плохо прописанная роль расхитителя социалистической собственности Димы Семицветова (и как он её «дописал»!), Папанову — роль его тестя, отставного военного со звучной фамилией Сокол-Кружкин. Это они рассказали с экрана, что «жениться надо на сироте», «тебя посадют, а ты не воруй» и призывали дать «свободу Юрию Деточкину!».

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука». Скриншот фильма.

Следующую партию крылатых киноцитат Миронов и Папанов отправят в мир уже через два года — в «Бриллиантовой руке», которая заставит страну напевать песенку об острове невезения и живущих на нём дикарях. Великий дуэт снова появился на киноэкране в картине Марка Захарова «12 стульев». Артисты исполнили в фильме главные роли Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова.

Пьер Ришар и Жерар Депардьё

Комедийный тандем двух звёзд французского кино впервые появился на экране в комедии «Папаши» в 1983 году. После были картины «Беглецы» и «Невезучие». Совместные работы двух артистов отличаются искромётным юмором и неповторимой лёгкостью восприятия.

Кадр из фильма «Папаши». kinopoisk.ru

На фоне неуклюжего, бестолкового неудачника с копной кудрявых волос Депардьё выглядел сильным, хватким и уверенным в себе господином. Тем временем, в жизни всё обстояло в точности наоборот. Первый вырос в семье респектабельных буржуа. Второй, прежде чем открыть в себе актёрский талант, заикался и зарабатывал на жизнь… проституцией.

Все три фильма, в которых появились Жерар и Пьер, срежиссировал Франсис Вебер. К сожалению, пару лет спустя Франсис уехал по деловому приглашению в США, и от всех последующих предложениях от совместной работы актёры отказывались, мотивируя это тем, что работать они хотят только с Вебером.

Хью Лори и Стивен Фрай

Кадр из сериала «Дживс и Вустер». kinopoisk.ru

Британский комедийный сериал начала 1990-х «Дживс и Вустер» был снят по мотивам произведений писателя П. Г. Вудхауса. В основу сюжета легла история приключений молодого английского аристократа Берти Вустера и его камердинера Реджинальда Дживса. Воспитанный и эрудированный Дживс на протяжении четырёх сезонов выручает своего подопечного Вустера из различных передряг, в которые тот постоянно попадает. Превосходный актёрский дуэт Хью Лори и Стивена Фрая, исполнителей главных ролей в сериале, очень хорошо известен всем любителям кинокомедий.

Джим Керри и Джефф Дэниелс

В 1994-м, когда зрители познакомились с «Тупым и ещё тупее», казалось, что больших идиотов, чем Джим Керри и Джефф Дэниелс, не сыскать во всём Голливуде. Легендарный комик Гарольд Ллойд, в честь которого названы их персонажи (собственно, Ллойд и Гарри), с момента выхода фильма должен был безостановочно крутиться в гробу.

Кадр из фильма «Тупой и ещё тупее». kinopoisk.ru

Герои этой поистине идиотской комедии мечтали открыть магазин по продаже червей, колесили по Америке на обитой шерстью машине с ушами и вели равный бой за звание наитупейшего парня планеты. Получилось, как ни странно, не только смешно, но и прибыльно. Пересматривать «Тупой и ещё тупее» можно бесконечно.

Арнольд Шварценеггер и Дэнни де Вито

Устав от имиджа туповатого бодибилдера, Шварценеггер решил попробовать себя в жанре комедии. Так на свет появился дуэт, сотканный по принципу «единство противоположностей». Один — рельефный качок почти двухметрового роста. Второй — лысоватый толстячок из категории «метр в прыжке».

Кадр из фильма «Близнецы». kinopoisk.ru

Поэтому краткого описания «Близнецов», их первой совместной киноработы, могло быть достаточно, чтобы расплыться в широкой улыбке: де Вито и Шварценеггер играют в картине братьев, которые появились на свет в результате не совсем удачного эксперимента генетиков.