В честь Дня защитника Отечества: какие фильмы покажут по телевизору в праздники

«Дед Морозов 2»
В четверг в эфир НТВ выйдет продолжение военной картины «Дед Морозов». Действие сериала разворачивается летом 1944 года. Николая Морозова (Аристарх Ливанов) просят помочь в секретном деле государственной важности.
По данным советской разведки, фашисты успели вывезти в польские леса часть оборудования по разработке и производству баллистических ракет «Фау-1» и «Фау-2» и продолжают испытания «оружия возмездия», которое, в случае успеха, может изменить ход войны. Морозова просят помочь скоординировать действия разведгруппы, чтобы точно оценить, есть ли там полигон, и насколько опасны результаты работы фашистов.
«Чемпион мира»
В тот же день на телеканале «Россия 1» состоится всероссийская телепремьера фильма режиссёра Алексея Сидорова «Чемпион мира» — пятикратного лауреата премии «Золотой Орёл», в том числе в категории «Лучший фильм». Лента расскажет о самом драматичном и легендарном поединке в истории мировых шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.
Главную роль в картине сыграл Иван Янковский, самый младший представитель славной актёрской династии. Это роль стала настоящим прорывом для него и принесла очередного «Золотого Орла». Актёрская поддержка у него тоже достойная: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Антон Богданов, Михаил Тройник.
«Суворов. Великое путешествие»
На СТС покажут свежий российский полнометражный мудьтфильм «Суворов, Великое путешествие». Фильм расскажет историю 16-летнего юноши по имени Гриша, который по воле случая попадает на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода. На фоне знаменитых исторических событий развернётся захватывающий сюжет, в котором найдётся место приключениям, коварным интригам, юмору и даже романтической линии.
«Приказа умирать не было»
На следующий день, в пятницу, 24 февраля, на НТВ состоится показ остросюжетного сериала «Приказа умирать не было». Главный герой драмы — скромный аспирант Дмитрий Неретин едет на фронт в качестве военного переводчика. Впереди недели и месяцы изнурительных боёв. А после наступает затишье. Батальонные разведчики уходят за линию фронта и возвращаются с немецким капитаном, ночью он умирает. Неретин устанавливает, что захваченного офицера убили, чтобы он не выдал секретов немецкой обороны, и понимает, что враг не только впереди, но и здесь, в одном окопе вместе с ним. Молодому военному переводчику предстоит выяснить, кто предатель, и вступить с ним в смертельную схватку.
«Учёности плоды»
А на Первом канале в субботу, 25 февраля, покажут военную драму Игоря Угольникова «Учёности плоды». Это фильм о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских гор и села Михайловское.
Название фильма, конечно, взято из «Евгения Онегина», там эти слова относятся к Ленскому: «Он из Германии туманной / Привёз учености плоды… / Вольнолюбивые мечты, / Дух пылкий и довольно странный». Но действие фильма разворачивается в 1943 году, когда Псковская область и, в частности, Михайловское, оккупировано фашистами. Среди них — строгая, холодная фрау Шиллер, великолепно знающая русский язык и с огромным уважением относящаяся к Пушкину (но не к русскому народу). Она составляет опись всего, что находится в музее, по ходу дела знакомится с обычным крестьянским парнем Сергеем Трофимовым — и их взаимная неприязнь постепенно оборачивается любовью. Мягко говоря, неожиданной на фоне фашистских зверств и партизанских операций.
Сергей Безруков, исполнитель главной роли, об этой ситуации сказал так: «Я прекрасно отдаю себе отчёт, что фильм вызовет бурю негативных эмоций. Но должно быть понимание: в оккупацию всё было очень сложно. Как сказал бы сам Александр Сергеевич, чёрт ногу сломит в этой истории».
«Своя война: шторм в пустыне»
Военный марафона на НТВ завершится показом остросюжетного фильма о современной войне. Алексей Чадов («9 рота») не скрывает, что его режиссёрский и сценарный дебют вдохновлен дебютом актёрским: «Моя первая роль у Алексея Балабанова — в «Войне», и последние несколько лет я мечтал сняться в похожей истории. Взяв образ героя Ивана Ермакова как талисман, я сел писать сценарий. Получилась «Своя война».
Фильм рассказывает о российском офицере, который вернувшись домой с войны, никак не может приспособиться к мирной жизни и в результате отправляется в Сирию, где бушует война. Впрочем, он от неё и не бежит. Более того, ищет.