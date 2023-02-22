В честь Дня защитника Отечества: какие фильмы покажут по телевизору в праздники

В праздничные выходные, посвящённые 23 февраля, телеканалы порадует зрителей уже полюбившимися военными и остросюжетными сериалами, а также новинками, которые ещё не демонстрировались в телеэфире.

«Дед Морозов 2»

В четверг в эфир НТВ выйдет продолжение военной картины «Дед Морозов». Действие сериала разворачивается летом 1944 года. Николая Морозова (Аристарх Ливанов) просят помочь в секретном деле государственной важности.

Кадр из сериала «Дед Морозов 2». Пресс-служба телеканала НТВ.

По данным советской разведки, фашисты успели вывезти в польские леса часть оборудования по разработке и производству баллистических ракет «Фау-1» и «Фау-2» и продолжают испытания «оружия возмездия», которое, в случае успеха, может изменить ход войны. Морозова просят помочь скоординировать действия разведгруппы, чтобы точно оценить, есть ли там полигон, и насколько опасны результаты работы фашистов.

«Чемпион мира»

Кадр из фильма «Чемпион мира». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

В тот же день на телеканале «Россия 1» состоится всероссийская телепремьера фильма режиссёра Алексея Сидорова «Чемпион мира» — пятикратного лауреата премии «Золотой Орёл», в том числе в категории «Лучший фильм». Лента расскажет о самом драматичном и легендарном поединке в истории мировых шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.

Кадр из фильма «Чемпион мира». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Главную роль в картине сыграл Иван Янковский, самый младший представитель славной актёрской династии. Это роль стала настоящим прорывом для него и принесла очередного «Золотого Орла». Актёрская поддержка у него тоже достойная: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Антон Богданов, Михаил Тройник.

«Суворов. Великое путешествие»

Кадр из мультфильма «Суворов. Великое путешествие». Пресс-служба телеканала СТС.

На СТС покажут свежий российский полнометражный мудьтфильм «Суворов, Великое путешествие». Фильм расскажет историю 16-летнего юноши по имени Гриша, который по воле случая попадает на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода. На фоне знаменитых исторических событий развернётся захватывающий сюжет, в котором найдётся место приключениям, коварным интригам, юмору и даже романтической линии.

«Приказа умирать не было»

Кадр из сериала «Приказа умирать не было». Пресс-служба телеканала НТВ.

На следующий день, в пятницу, 24 февраля, на НТВ состоится показ остросюжетного сериала «Приказа умирать не было». Главный герой драмы — скромный аспирант Дмитрий Неретин едет на фронт в качестве военного переводчика. Впереди недели и месяцы изнурительных боёв. А после наступает затишье. Батальонные разведчики уходят за линию фронта и возвращаются с немецким капитаном, ночью он умирает. Неретин устанавливает, что захваченного офицера убили, чтобы он не выдал секретов немецкой обороны, и понимает, что враг не только впереди, но и здесь, в одном окопе вместе с ним. Молодому военному переводчику предстоит выяснить, кто предатель, и вступить с ним в смертельную схватку.

«Учёности плоды»

А на Первом канале в субботу, 25 февраля, покажут военную драму Игоря Угольникова «Учёности плоды». Это фильм о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских гор и села Михайловское.

Кадр из фильма «Учёности плоды». Пресс-служба Первого канала.

Название фильма, конечно, взято из «Евгения Онегина», там эти слова относятся к Ленскому: «Он из Германии туманной / Привёз учености плоды… / Вольнолюбивые мечты, / Дух пылкий и довольно странный». Но действие фильма разворачивается в 1943 году, когда Псковская область и, в частности, Михайловское, оккупировано фашистами. Среди них — строгая, холодная фрау Шиллер, великолепно знающая русский язык и с огромным уважением относящаяся к Пушкину (но не к русскому народу). Она составляет опись всего, что находится в музее, по ходу дела знакомится с обычным крестьянским парнем Сергеем Трофимовым — и их взаимная неприязнь постепенно оборачивается любовью. Мягко говоря, неожиданной на фоне фашистских зверств и партизанских операций.

Кадр из фильма «Учёности плоды». Пресс-служба Первого телеканала.

Сергей Безруков, исполнитель главной роли, об этой ситуации сказал так: «Я прекрасно отдаю себе отчёт, что фильм вызовет бурю негативных эмоций. Но должно быть понимание: в оккупацию всё было очень сложно. Как сказал бы сам Александр Сергеевич, чёрт ногу сломит в этой истории».

«Своя война: шторм в пустыне»

Кадр из фильма «Своя война. Шторм в пустыне». Пресс-служба Первого телеканала.

Военный марафона на НТВ завершится показом остросюжетного фильма о современной войне. Алексей Чадов («9 рота») не скрывает, что его режиссёрский и сценарный дебют вдохновлен дебютом актёрским: «Моя первая роль у Алексея Балабанова — в «Войне», и последние несколько лет я мечтал сняться в похожей истории. Взяв образ героя Ивана Ермакова как талисман, я сел писать сценарий. Получилась «Своя война».

Фильм рассказывает о российском офицере, который вернувшись домой с войны, никак не может приспособиться к мирной жизни и в результате отправляется в Сирию, где бушует война. Впрочем, он от неё и не бежит. Более того, ищет.