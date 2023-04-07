Яна Троянова вернулась в сериал «Ольга», чтобы поставить финальную точку

По сюжету Ольга (Яна Троянова) вроде бы наконец-то достигнет дзена, ведь все дети выросли и разъехались, можно пожить для себя. Однако потребность в заботе приведёт героиню в детский дом. У Лены (Алина Алексеева) случится личностный кризис, из-за которого она окажется в женской секте. Юрген (Василий Кортуков) будет скучать по своему другу Чиче (Тимофей Зайцев), нашедшему личное счастье с Наташей (Елена Муравьёва).
Тоска отправит отца Ольги в новые алкогольные приключения, которые обернутся внезапными последствиями. Тем временем Аня (Ксения Суркова) узнает много нового про своего парня Льва (Юра Борисов). Таким образом, прежде чем Ольга сможет наконец-то расслабиться и пожить для себя, ей придётся разгрести целый ворох новых проблем и вправить мозги всей своей родне.
Вроде бы всё это или нечто подобное мы уже много раз видели, но каждый сезон миллионы зрителей с предвкушением ждали новой встречи со старыми знакомыми, такими родными, такими близкими как соседи по лестничной площадке. Вместе с ними они переживали за новые жизненные неурядицы, склоки, скандалы, обманы, провалы, но всегда надеялись что всё будет хорошо!
«Мы хотим, чтобы все те, кто скучал по „Ольге“, кайфанул при просмотре нового сезона, посмеялся и поплакал с уже знакомыми и любимыми персонажами, каждый из которых так или иначе найдёт в финале своё счастье. Но возможно, совсем не так, как предполагал», — говорит режиссёр и соавтор сценария Артём Лемперт.
В новом сезоне зрители ожидают в качестве локаций экологичное поселение сектантов и «ТикТок"-хаус с бассейном, а также прыжки с 30-метрового моста, избиения крапивой и катания в бочках. Съёмки 16-серийного финала прошли летом прошлого года. К слаженному актёрскому составу сериала присоединились Елена Валюшкина, Фёдор Лавров и Дарья Екамасова.
«Хорошие истории должны хорошо заканчиваться! Не могли мы оставить «Ольгу» и сотни тысяч поклонников без такой радости. И те, кто «залетел» вместе с Анькой в первом сезоне, уже собирают своих детей в школу; кто искал счастья, как Ленка, перепробовали многое, но, надеюсь, нашли своё; кто бросил пить вместе с Юргеном — так и не пьёт, и так далее. Для всех этих людей мы писали и снимали нашу «Оленьку», — говорит с ностальгией соавтор сценария Павел Орешин.