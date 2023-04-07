Яна Троянова вернулась в сериал «Ольга», чтобы поставить финальную точку

10 апреля на ТНТ после трёхлетнего перерыва выходит пятый сезон культовой комедии «Ольга». История сильной и независимой женщины, которая воспитывает детей от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить свою личную жизнь, началась в 2016 году и теперь подходит к логичному завершению.

По сюжету Ольга (Яна Троянова) вроде бы наконец-то достигнет дзена, ведь все дети выросли и разъехались, можно пожить для себя. Однако потребность в заботе приведёт героиню в детский дом. У Лены (Алина Алексеева) случится личностный кризис, из-за которого она окажется в женской секте. Юрген (Василий Кортуков) будет скучать по своему другу Чиче (Тимофей Зайцев), нашедшему личное счастье с Наташей (Елена Муравьёва).

Кадр из сериал «Ольга». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Тоска отправит отца Ольги в новые алкогольные приключения, которые обернутся внезапными последствиями. Тем временем Аня (Ксения Суркова) узнает много нового про своего парня Льва (Юра Борисов). Таким образом, прежде чем Ольга сможет наконец-то расслабиться и пожить для себя, ей придётся разгрести целый ворох новых проблем и вправить мозги всей своей родне.

Кадр из сериал «Ольга». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Вроде бы всё это или нечто подобное мы уже много раз видели, но каждый сезон миллионы зрителей с предвкушением ждали новой встречи со старыми знакомыми, такими родными, такими близкими как соседи по лестничной площадке. Вместе с ними они переживали за новые жизненные неурядицы, склоки, скандалы, обманы, провалы, но всегда надеялись что всё будет хорошо!

Кадр из сериал «Ольга». Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Мы хотим, чтобы все те, кто скучал по „Ольге“, кайфанул при просмотре нового сезона, посмеялся и поплакал с уже знакомыми и любимыми персонажами, каждый из которых так или иначе найдёт в финале своё счастье. Но возможно, совсем не так, как предполагал», — говорит режиссёр и соавтор сценария Артём Лемперт.

В новом сезоне зрители ожидают в качестве локаций экологичное поселение сектантов и «ТикТок"-хаус с бассейном, а также прыжки с 30-метрового моста, избиения крапивой и катания в бочках. Съёмки 16-серийного финала прошли летом прошлого года. К слаженному актёрскому составу сериала присоединились Елена Валюшкина, Фёдор Лавров и Дарья Екамасова.

Кадр из сериал «Ольга». Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Хорошие истории должны хорошо заканчиваться! Не могли мы оставить «Ольгу» и сотни тысяч поклонников без такой радости. И те, кто «залетел» вместе с Анькой в первом сезоне, уже собирают своих детей в школу; кто искал счастья, как Ленка, перепробовали многое, но, надеюсь, нашли своё; кто бросил пить вместе с Юргеном — так и не пьёт, и так далее. Для всех этих людей мы писали и снимали нашу «Оленьку», — говорит с ностальгией соавтор сценария Павел Орешин.