Жюри «Маски» во главе с поседевшим Киркоровым оставило Горностая без финала

В эфир телеканала НТВ вышел девятый выпуск четвёртого сезона шоу страны. Проект неминуемо приближается к драматичной развязке, которая состоится 30 апреля. В день рождения Филиппа Киркорова, все участники красочного шоу снимут свои маски и будет определён новый победитель. К сожалению, среди них не будет Горностая. Он стал восьмым конкурсантом, раскрывшим тайну своей личности.

К девятому эпизоду в проекте осталось семь участников — Хомяк, Мамонтёнок, Пудель, Гусеница, Мандрил, Скорпион и Горностай. Члены жюри уже разоблачили Дикобраза, Лисёнка, Шаурму, Пиковую Даму, Феникса, Ворона и Скунса.

По итогам девятого выпуска в номинации оказались Хомяк, Горностай и Пудель. Для последнего это была первая номинация, остальные уже были в шаге от вылета из шоу. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу «Маска» должен Хомяк — грызун набрал 46,8% голосов. От избытка эмоций грызун даже упал на колени в знак благодарности за спасение.

Под маской Горностая скрывалась Диана Анкудинова. Пресс-служба телеканала НТВ.

Членам жюри предстояло сделать нелёгкий выбор и решить, кто покинет шоу — Горностай или Пудель. Тимур Родригез и Алексей Воробьёв проголосовали за то, чтобы маску снял Пудель, а Регина Тодоренко, Валерия и Филипп Киркоров захотели снять в этот вечер маску с Горностая, который оказался в номинации на выбывание в третий раз подряд. Единогласно члены жюри решили, что под этой загадочной маской скрывается Диана Анкудинова — победительница второго сезона и обладательница Гран-при суперсезона международного вокального конкурса «Ты супер!» и победительница проекта «Шоумаскгоон».

Под маской Горностая скрывалась Диана Анкудинова. Пресс-служба телеканала НТВ.

«Не могу сказать, что я совсем не расстроилась. Обидно, конечно. Однако я прошла большой путь в этом проекте и получила колоссальный опыт. Продержалась девять выпусков, причём достойно, с интересными номерами. Поэтому повода расстраиваться у меня, в общем-то, и нет, хотя побеждать, особенно в телепроектах, я люблю. Я очень благодарна судьбе за этот проект, за то, что меня позвали. Для меня, как для человека с очень узнаваемым тембром, принять участие в этом проекте было очень интересно. Хотелось понять: смогу ли я петь другим голосом и делать это так же круто, как своим. Так что, возвращаясь к вопросу о том, сильно ли я расстроена, — нет, не сильно. Я благодарна за опыт и эмоции! Это было классно, спасибо каждому члену замечательной команды „Маски“! Надеюсь ещё когда-нибудь поработать вместе, потому что сотрудничество с такими людьми — удовольствие», — сказала на прощание Диана Анкудинова.

Шоу «Маска-2023». Девятый выпуск.. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Девятый выпуск.. Пресс-служба телеканала НТВ.

Свой путь в шоу «Маска» Горностай начал с песни Леди Гаги Bloody Mary: члены жюри решили, что раз маска выбрала такую трендовую композицию, то это кто-то из начинающих артистов. Через неделю Горностай исполнил песню «Скажи, не молчи» группы SEREBRO: зал скандировал «Браво!», а у членов жюри появилось сразу несколько версий — Паулина Андреева, Клава Кока, Юлия Ковальчук и МакSим.

Шоу «Маска-2023». Девятый выпуск.. Пресс-служба телеканала НТВ.

«Это фантастика», — сказал Тимур Родригез после выступления Горностая с песней Леонида Агутина и Анжелики Варум «Всё в твоих руках»: к версиям предыдущей недели добавилось насколько новых — Люся Чеботина, Кети Топурия и Нино Нинидзе. В следующих выпусках в исполнении Горностая звучали «Шагай» Полины Гагариной, «Ты мой Бог» Ирины Понаровской, California Dreamin' коллектива The Mamas & the Papas. В седьмом выпуске Горностай исполнил композицию на стихи Марины Цветаевой «Я тебя отвоюю»: Регина Тодоренко решила, что это может быть Диана Анкудинова, Тимур Родригез с ней согласился.