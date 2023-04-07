Кладбище, Валдай и родительский дом: где черпают энергию участники шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

В кинематографе мы часто видим героев, которые в трудные моменты посещают особенные для себя места, наполняющие их энергией. В реальной жизни у каждого из нас есть своя точка отсчёта: живописная река, родной дом или любимое кафе. Можно почувствовать наполнение позитивными эмоциями в абсолютно разной обстановке, главное — это работает. В нашем материале мы собрали места силы сильнейших экстрасенсов России, а они как никто знают толк в восполнении энергии.

Олег Шепс

«Моё место силы, это загородный дом нашей семьи, место, находящееся вдали от суеты, с красивой природой, чистым свежим воздухом, что само по себе уже не слабо заряжает.

Олег Шепс. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Дом стоит практически на берегу реки Волга, под Сызранью. Там, как нигде, я чувствую себя максимально расслабленно и свободно. С ним связано много хороших, ярких воспоминаний, которые наполняют энергией позитива и умиротворения.

Надежда Шевченко

Надежда Шевченко. Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Как такового, одного места силы у меня нет. Я бываю много где, но всё зависит от энергетики места. Если я ощущаю мощный, восходящий поток, то заряжаюсь этим внутренним светом. Из недавних поездок на меня произвел впечатление Валдай. Там много мест с положительной энергетикой, от которой можно подзарядиться. Его так и называют: Рай-Валдай! Есть место омовения Макоши, которая дарует беременность всем желающим, Иверский монастырь… Это сама Мать-природа, которая говорит за себя».

Александр Шепс

Александр Шепс. Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Есть места силы доступные каждому, а есть сугубо индивидуальные. Их часто отмечают магической меткой или рунической вязью. Если кто-то совершает ритуал или обряд на чужом месте силы, он может искалечить жизнь целому роду, поэтому эзотерики очень трепетно относятся к своему выбору грядущего действа!

Одно из самых главных мест силы — это дом моих родителей, с ним связаны самые ценные воспоминания. А ещё, это водопады: рядом с ними первородный элементаль Воды открывается во всей красе и слышит мысли всех, кто способен мыслить! У водопада большинство минералов «автоматически перезаряжаются» и наполняются целебной энергией!»

Марьяна Романова

Марьяна Романова. Пресс-служба телеканала ТНТ.

«У меня есть священный перекрёсток в Ярославской области — там я получила моё посвящение. И есть ещё одно шаманское место недалеко от Москвы, куда я хожу, чтобы дать Духам «обглодать» меня, если накопилось что-то лишнее и наполнить, если есть пустоты».

Дмитрий Матвеев

Дмитрий Матвеев. Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Мое личное место силы — это лёс в родном городе Тольятти. Это место, с которого начался мой путь по всем канонам славянского чернокнижия, и я до сих пор спустя много лет приношу туда дары, делаю ритуалы, или же просто прихожу медитировать».

Влад Череватый

Влад Череватый. Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Моё место силы находится там, где я раньше жил — в маленьком городе сельского типа Старобельске. Там есть кладбище, на котором я работал более 10 лет. И ещё одно, которое находится в Москве. Так что кладбища и перекрестки — мои главные места силы».