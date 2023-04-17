«Друг на час» вытащит Сергея Шакурова из петли и спасёт от тоски на пенсии

17 апреля на телеканале ТНТ выходит один из самых ожидаемых сериалов года — трагикомедия «Друг на час», которая стала триумфатором фестиваля «Пилот» в 2022 году. История о необычной дружбе потерявшего вкус к жизни пенсионера и инфантильного стартапера обещает удивить мощным актёрским дуэтом Бориса Дергачёва и Сергея Шакурова.

Николай Сергеевич — первоклассный врач, долгие годы работавший руководителем педиатрического отделения, выходит на пенсию. Казалось бы, как раз открывается время возможностей: путешествуй, занимайся любимым хобби, проводи время с семьёй. Но, к сожалению, на скромную пенсию 17 тысяч особо не разгуляешься, а семьи у главного героя нет. Жена покинула его год назад, но оставила ему трогательные письма с воспоминаниями и советами на дальнейшую жизнь. Довольно быстро вкусив все социальные и общественные блага пенсионера, Николай Сергеевич решает отправиться к супруге.

Кадр из сериала «Друг на час». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Потерявший смысл жизни Николай Сергеевич устраивает себе прощальный ужин, но тут судьба сводит его с молодым, энергичным Лёхой, который работает «другом на час», и после нелепой, но судьбоносной ошибки они вместе отправляются во все тяжкие…

«Однажды я узнал, что в жизни существует такая услуга — „друг на час“. Я сидел в кафе и стал случайным свидетелем подобной встречи, ну и, конечно, слегка подслушал разговор. Через какое-то время родился персонаж: развесёлый прожигатель жизни, который встречается с одинокими людьми.

Кадр из сериала „Друг на час“. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Я написал эту историю, но ей как будто чего-то не хватало. А после беседы с отцом, который как раз выходил на пенсию и не представлял, что ему там делать, я понял, какой нам нужен герой. Так в „Друге на час“ появился наш сварливый герой», — рассказывает Эмиль Никогосян, сценарист проекта.

Кадр из сериала «Друг на час». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Этот добрый и позитивный сериал получил приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот» в 2022 году. Первые зрители особенно отмечали актёрский дуэт Сергея Шакурова и Бориса Дергачёва и нетривиальный подход к тонкой теме одиночества и дружбы. И конечно, юмор сериала: в довольно серьёзных темах частенько звучит с острой иронией и лёгкой насмешкой, но после всегда оставляет оптимистическое послевкусие.