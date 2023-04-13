Новое шоу Павлы Воли чем-то напомнит «Прожекторперисхилтон» и «Вечерний Ургант»

Осенью прошлого года прошёл слух, что канал ТНТ собирается выпустить шоу, которое могло бы заменить поставленный на бессрочную паузу «Вечерний Ургант». В качестве вероятного ведущего называлось имя Гарика Мартиросяна. В итоге новый проект отдали на откуп Павлу Воле, который представит его на суд зрителей уже 16 марта.

Заявлено, что программа под простым и чётким названием «Шоу Воли» будет выходить раз в неделю, по воскресеньям. В ней примут участие звёзды канала ТНТ и обычные гости, которые вместе с ведущим подведут итоги уходящей недели. Разумеется, это будет происходить в фирменной юмористической манере резидента Comedy Club Павла Воли. Зрителей ждёт интерактив, абсурдные конкурсы и новые музыкальные опыты. Вам это ничего не напоминает? Да-да, смешные посиделки четвёрки остряков за столом легендарного «Прожекторперисхилтона»… Или попавший в опалу «Вечерний Ургант».



«Всегда хотелось сделать живое, сиюминутное, актуальное телевидение, и где, как не на канале ТНТ, это можно реализовать? Это давно витало в воздухе и в итоге выкристаллизовалось в такой проект. Мне кажется, очень перспективный в плане быстрого реагирования на то, что происходит в стране и мире. Телевизор должен общаться с людьми, не стесняться, говорить откровенно», — уверен Константин Обухов, продюсер проекта.

Павел Воля. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Ведущий-многостаночник, оставшийся не у дел после закрытия шоу «Двое на миллион» и перехода на СТС «Импровизации», очень вдохновлён ближайшей премьерой. «Это будет „Шоу Воли“, то есть моё шоу, мой характер, мой взгляд на телевидение. Хотелось бы сохранить интригу, чтобы зрители увидели программу в эфире без каких либо „спойлеров“. Но от себя хочу сказать: вам будет интересно, вы будете приятно удивлены. И обязательно будет то, чего вы точно не ожидаете», — интригует Павел.

Илья Соболев. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Эффекта дежавю новому шоу ТНТ добавить присутствие в студии соведущего. Роль Дмитрия Хрусталева в «Шоу Воли» выполнит извстный «прожарщик» Илья Соболев. «Я сразу согласился, потому что с Пашей у нас хорошие отношения: в своих жёстких шутках я его не так часто упоминал, поэтому не успел его разозлить. Мне приятно, что Паша предложил мне поучаствовать в своём проекте, потому что иначе я мог бы вернулся в Красноярск на свою первую работу».