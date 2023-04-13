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Любовь Аксёнова стала жертвой красавчика-манипулятора в сериале «Жить жизнь»

Сегодня, 13 апреля, в онлайн-кинотетаре START состоится премьера нового сериала «Жить жизнь», в котором красивый и необычный роман для героини Любови Аксёновой превратится в детективную историю. Новый проект от создателей «Содержанок» станет сотой премьерой собственного производства онлайн-кинотеатра.

Кадр из сериала "Жить жизнь".
Кадр из сериала "Жить жизнь".
Пресс-служба онлайн-кинотетара START .

В центре истории — 30-летняя Аня, образованная и яркая девушка. У неё состоявшаяся карьера и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала её, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника.

Кадр из сериала &quot;Жить жизнь&quot;.
Кадр из сериала «Жить жизнь».
Пресс-служба онлайн-кинотетара START.
Кадр из сериала &quot;Жить жизнь&quot;.
Кадр из сериала «Жить жизнь».
Пресс-служба онлайн-кинотетара START.
Кадр из сериала &quot;Жить жизнь&quot;.
Кадр из сериала «Жить жизнь».
Пресс-служба онлайн-кинотетара START.
Кадр из сериала &quot;Жить жизнь&quot;.
Кадр из сериала «Жить жизнь».
Пресс-служба онлайн-кинотетара START.

Роман с Матвеем начинается красиво, но более чем странно: любой комплимент избранника двусмысленен, любое свидание заканчивается неожиданно, он всё время заставляет ждать, часто пропадает и что-то недоговаривает. Даже первая близость кажется ей потрясающей, но «необычной». Столкнувшись с осознанной манипуляцией с его стороны, Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в её жизни не случайна… В этот момент сериал Артёма Аксёненко из эротического триллера вроде «Содержанок» превращается во что-то близкое к «Медиатору».

Сериал «Жить жизнь» основан на одноименном романе писательницы и бизнес-аналитика Анны Богинской, которая в своих книгах исследует темы отношений между мужчиной и женщиной, личной трансформации и свободы от манипуляций.

Кадр из сериала &quot;Жить жизнь&quot;.
Кадр из сериала «Жить жизнь».
Пресс-служба онлайн-кинотетара START.
Кадр из сериала &quot;Жить жизнь&quot;.
Кадр из сериала «Жить жизнь».
Пресс-служба онлайн-кинотетара START.
Кадр из сериала &quot;Жить жизнь&quot;.
Кадр из сериала «Жить жизнь».
Пресс-служба онлайн-кинотетара START.

Дарья Мороз, для которой новый сериал стал и актёрским, и продюсерским проектом, считает, что про абьюз и манипулятивные отношения настолько развёрнуто и всерьёз в кино ещё не говорили: «Каждый из нас сталкивался с осознанной или бессознательной психологической манипуляцией: в детстве, в дружбе, в работе, в отношениях. Осознанное воздействие на психику, конечно, страшнее: количество людей, особенно мужчин, развивающих в себе этот „талант“, пугающе огромно. Находясь в истории, где токсичность и подчинение становятся нормой, человек может не только потерять свою личность, но и шагнуть в пропасть, уничтоженный чувством вины. „Жить жизнь“ — не просто стильное, будоражащее кино, в него заложена терапевтическая „антиабьюзивная“ пилюля, помогающая распознавать манипуляцию и научиться ей противостоять».

Кадр из сериала &quot;Жить жизнь&quot;.
Кадр из сериала «Жить жизнь».
Пресс-служба онлайн-кинотетара START.

Также в сериале снялись Юрий Чурсин., Роман Васильев, Даниил Воробьёв, Владислав Ценев, Анастасия Крылова, Евгений Шварц и другие. В день премьеры будут доступны две первые серии, далее проект будет выходить раз в неделю по четвергам.

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