Какие новые персонажи появятся в шоу «Маска» 23 апреля

В это воскресенье, 23 апреля, в эфир телеканала НТВ выйдет второй полуфинал четвёртого сезона шоу «Маска». Как и в предыдущем выпуске, на сцену выйдут два новых героя — Кактус и Морской Царь: они представят свои музыкальные номера, дадут несколько подсказок о себе и после выступления и общения с жюри снимут маски.

Появление новых героев в полуфиналах шоу — добрая традиция шоу «Маска», зародившаяся ещё в первом сезоне проекта. За три сезона под масками разных персонажей и героев скрывались Сергей Лазарев, Наталия Гулькина, Юлианна Караулова, Александр Шоуа, Бедрос Киркоров, Глюкоза, Сергей Пенкин, Эвелина Блёданс, Шура, МакSим, Игорь Саруханов и Алиса Мон. В этом сезоне, в первом полуфинале, на сцену «Маски» вышли Мумия и Мышонок, под масками которых скрывались Ярослав Сумишевский и Наташа Королёва.

Шоу «Маска-2023». Гостевые маски второго полуфинала. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». Гостевые маски второго полуфинала. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ.

Что приготовили новые герои в этом году, удастся ли им сохранить инкогнито и сделать так, чтобы их не узнали даже по голосу, и получится ли у звёздных детективов разгадать, кто из известных людей скрывается под масками Кактуса и Морского Царя, зрители узнают уже в это воскресенье.

В шоу осталось всего пять масок — Гусеница, Мандрил, Мамонтёнок, Пудель и Скорпион: один из них раскроет тайну своей личности во втором полуфинале и остановится в одном шаге от грандиозного финала, который в этом году пройдёт 30 апреля.