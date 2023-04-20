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Столичная штучка Мария Горбань познает прелести деревенской жизни

Сегодня, 20 апреля, в онлайн-кинотеатре Иви состоится премьера сериала «Тайны пропавшей деревни» с Марией Горбань, Филиппом Ершовым, Дмитрием Никулиным, Денисом Косяковым и Сергеем Дружко в главных ролях В этот день покажут все эпизоды сериала производства студии Sverdlovsk сергея Светлакова.

Сериал "Тайны пропавшей деревни" .
Сериал "Тайны пропавшей деревни" .
kinopoisk.ru

Создатели обещают первое в своем роде комедийное документальное журналистское расследование в антураже российской глубинки с элементами народных суеверий и чертовщины.

В поисках сенсационного материала для своего влога, столичная журналистка Татьяна Блок (Мария Горбань) попадаёт в российскую деревню Нижние Броды. Повод для съёмки серьёзный: однажды утром в деревне Верхние Броды (через речку от Нижних) исчезли все люди. Разом, 20 человек. На месте остались и деньги, и документы, и вся домашняя скотина. Люди, словно в один момент, испарились. Татьяна принимается за расследование. Для неё это шанс доказать всем, что её зря уволили с телевидения, и она способна снимать высококачественные расследовательские репортажи. Культурные и бытовые отличия между местными и приезжими станут основным источником большого количества курьёзных ситуаций. Героине придётся научиться жить в деревне, а точнее — выживать в ней.

Тема приключений столичных жителей в глухой провинции по-прежнему не изжила себя, и наблюдать, как ухоженная журналистка пытается адаптироваться к условиям проживания в деревне, по-прежнему забавно, особенно когда это сдобрено конспирологией в духе телепередач Сергея Дружко.

Сериал &quot;Тайны пропавшей деревни&quot; .
Сериал «Тайны пропавшей деревни».
kinopoisk.ru

Премьера сериала состоялась в марте 2023 года на фестивале ORIGINAL+, где «Дело о пропавшей деревне» было названо самым ожидаемым проектом и получило от жюри СМИ приз «За безумие в юморе».

«Тайна пропавшей деревни» — это очень солнечная и яркая картинка со смешным сценарием. Классно, что в ней есть новые лица, талантливый актерский состав. Татьяна Блок, я уверена, запомнится зрителю: она вообще не похожа на тех барышень, которых я играла раньше. Помимо Татьяны, в этой истории много интересных персонажей, за которыми, уверена, будет интересно наблюдать, поэтому зрителю понравится", — говорит Мария Горбань.

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