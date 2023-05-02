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Мария Порошина познает все радости любви, когда «Всем по 50»

Сегодня, 2 мая, на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийной комедийной мелодрамы «Всем по 50». Главные роли в новом проекте исполнили: Мария Порошина, Сергей Жигунов, Ярослав Бойко, Анна Якунина, Галина Безрук, Марина Доможирова, Максим Аверин. Особый интерес проекту придают факты личной биографии исполнителей главных ролей, которым давно приписывают роман.

Сериал "Всем по 50".
Сериал "Всем по 50".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Согласно сюжету, Юлия (Мария Порошина) ушла с головой в заботу о родных: она лучше всех знает, как воспитывать внука, даёт «ценные указания» сыну Николаю (Егор Кутенков) и невестке Ирине (Галина Безрук), радикально решает проблемы личной жизни дочери Лены (Дарья Затеева) и даже успевает справиться о здоровье бывшего мужа Арсения (Сергей Жигунов), не доверяя его новой молодой супруге.

Сериал &quot;Всем по 50&quot;.
Сериал «Всем по 50».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».
Сериал &quot;Всем по 50&quot;.
Сериал «Всем по 50».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».
Сериал &quot;Всем по 50&quot;.
Сериал «Всем по 50».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».
Сериал &quot;Всем по 50&quot;.
Сериал «Всем по 50».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».
Сериал &quot;Всем по 50&quot;.
Сериал «Всем по 50».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Но однажды героиня оказывается в эпицентре целой череды нелепых происшествий, а невольным соучастником всех её забавных неприятностей становится случайный знакомый Роман (Ярослав Бойко). Бывшего лётчика пугает эта не в меру активная женщина, ворвавшаяся в его размеренную жизнь. Судьба снова и снова сводит их вместе, и Юлия, вдохновлённая советами своей лучшей подруги Валентины (Анна Якунина), приходит к выводу: пора, наконец, начать жить для себя, а не для других.

Пикантности истории добавляет бурная личная жизнь актёров сериала. Уже давно Ярославу Бойко приписывают роман с Марией Порошиной. Мало того, кое-кто утверждает, что младший ребёнок актрисы, рождённый в 2019 году, на самом деле сын Бойко.

Сериал &quot;Всем по 50&quot;.
Сериал «Всем по 50».
Пресс-служба телеканала «Россия 1».

В начале года Ярослав вновь стал холостяком — суд расторг многолетний союз актёра с танцовщицей Рамуной Ходоркайте, с которой прожил вместе 23 года. В иске актёра были шаблонные фразы: «Семейные отношения не сложились, фактически брачные отношения прекращены». Однако у интернет-пользователей есть свои догадки. Вполне вероятно, что Рамуне просто устала от излишнего внимания женщин к её мужу. Больше десяти лет назад на площадке между ним и Евгенией Добровольской закрутился роман. Актриса даже родила сына в надежде, что Бойко уйдёт из семьи, но он остался с Ходоркайте.

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