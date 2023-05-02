Мария Порошина познает все радости любви, когда «Всем по 50»

Согласно сюжету, Юлия (Мария Порошина) ушла с головой в заботу о родных: она лучше всех знает, как воспитывать внука, даёт «ценные указания» сыну Николаю (Егор Кутенков) и невестке Ирине (Галина Безрук), радикально решает проблемы личной жизни дочери Лены (Дарья Затеева) и даже успевает справиться о здоровье бывшего мужа Арсения (Сергей Жигунов), не доверяя его новой молодой супруге.

Сериал «Всем по 50». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Всем по 50». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Всем по 50». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Всем по 50». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Всем по 50». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Но однажды героиня оказывается в эпицентре целой череды нелепых происшествий, а невольным соучастником всех её забавных неприятностей становится случайный знакомый Роман (Ярослав Бойко). Бывшего лётчика пугает эта не в меру активная женщина, ворвавшаяся в его размеренную жизнь. Судьба снова и снова сводит их вместе, и Юлия, вдохновлённая советами своей лучшей подруги Валентины (Анна Якунина), приходит к выводу: пора, наконец, начать жить для себя, а не для других.

Пикантности истории добавляет бурная личная жизнь актёров сериала. Уже давно Ярославу Бойко приписывают роман с Марией Порошиной. Мало того, кое-кто утверждает, что младший ребёнок актрисы, рождённый в 2019 году, на самом деле сын Бойко.

Сериал «Всем по 50». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

В начале года Ярослав вновь стал холостяком — суд расторг многолетний союз актёра с танцовщицей Рамуной Ходоркайте, с которой прожил вместе 23 года. В иске актёра были шаблонные фразы: «Семейные отношения не сложились, фактически брачные отношения прекращены». Однако у интернет-пользователей есть свои догадки. Вполне вероятно, что Рамуне просто устала от излишнего внимания женщин к её мужу. Больше десяти лет назад на площадке между ним и Евгенией Добровольской закрутился роман. Актриса даже родила сына в надежде, что Бойко уйдёт из семьи, но он остался с Ходоркайте.