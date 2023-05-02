И пёс с ним! Денис Никифоров вместе с Бимом возвращается на службу

Сериал «Пёс» с Никитой Панфиловым был одним из главных хитов канала НТВ. Снимался он на Украине, поэтому сейчас в силу всем известных причин работа над его продолжением невозможна. Но канал, на котором долгие годы нёс службу Мухтар — герой другого суперхита, не мог оставаться без четвероногого стража порядка в эфире. Им на смену пришёл «Бим». Сегодня, 2 мая, в эфир НТВ выйдет второй сезон остросюжетного сериала.

Сериал рассказывает о буднях московского оперативника Макара Климова (Денис Никифоров), принявшего решение навсегда остаться в приморском городке, и его верном друге и сослуживце — псе по кличке Бим, благодаря которому Макар может раскрыть любое преступление.

Капитан полиции Климов всё так же весел и обаятелен и по-прежнему завоевывает сердца прекрасных дам. Бим, в свою очередь, старается ни в чём не уступать своему хозяину, и тоже пользуется успехом у особ противоположного пола. Но главной целью героев остаётся одно — служение закону и восстановление справедливости.

В продолжении второго сезона героев ждут новые приключения — им предстоит раскрыть таинственное исчезновение человека, очередное похищение, покушение на писательницу, кражу коллекции картин, а также взрыв в кафе и другие загадочные дела. Вместе они раскроют самые хитрые преступления и спасут простых и честных граждан от любого зла.