И пёс с ним! Денис Никифоров вместе с Бимом возвращается на службу

Сериал рассказывает о буднях московского оперативника Макара Климова (Денис Никифоров), принявшего решение навсегда остаться в приморском городке, и его верном друге и сослуживце — псе по кличке Бим, благодаря которому Макар может раскрыть любое преступление.
Капитан полиции Климов всё так же весел и обаятелен и по-прежнему завоевывает сердца прекрасных дам. Бим, в свою очередь, старается ни в чём не уступать своему хозяину, и тоже пользуется успехом у особ противоположного пола. Но главной целью героев остаётся одно — служение закону и восстановление справедливости.
В продолжении второго сезона героев ждут новые приключения — им предстоит раскрыть таинственное исчезновение человека, очередное похищение, покушение на писательницу, кражу коллекции картин, а также взрыв в кафе и другие загадочные дела. Вместе они раскроют самые хитрые преступления и спасут простых и честных граждан от любого зла.