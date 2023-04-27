Майор Черкасов сам станет жертвой загадочного убийцы в новом сезоне «Мосгаза»

Сегодня, 27 апреля, на улице любителей тайн и загадок наступит большой праздник — в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера нового, уже девятого, сезона культового ретро-детектива «Мосгаз». Команда оперативников МУРа во главе с майором Иваном Петровичем Черкасовым будет расследовать новое дело. Возможно, даже последнее дело…

Пока есть на свете люди, рождённые в СССР, ностальгия по Советскому Союзу не иссякнет. К счастью, окунуться в безвозвратно ушедшую эпоху несложно: современные кинематографисты снимают сериалы про советский быт с завидной регулярностью.

Популярный сериал Первого канала стартовал в 2012 году с расследования преступлений первого советского серийного маньяка по прозвищу Мосгаз. Дело вёл сыщик МУРа Иван Черкасов в исполнении Андрея Смолякова. Он идейно и стилистически следовал духу своих великолепных предшественников — «Места встречи изменить нельзя» и «Ликвидации». С первых серий Андрей Смоляков ни на минуту не давал усомниться в своём таланте и классический образ советского милиционера рисовал практически без штампов, с присущим актёру обаянием и «нервом».

Франшиза о майоре Черкасове состоит из фильмов: «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал», «Операция «Сатана», «Мосгаз. Формула мести», «Мосгаз. Катран» и «Мосгаз. Дело № 8. Западня».

Сериал «Мосгаз. Последнее дело Черкасова». Пресс-служба нлайн-кинотеатра Okko.

Действие нового сезона происходить в 1981 году. Черкасов расследует очередное запутанное дело. И, как всегда, им недовольно начальство. Но, в отличие от предыдущих сезонов, Ивана Петровича не просто отчитывают на летучках и собраниях, ему угрожают отлучением от дел. Матёрому сыщику сложно представить себя на пенсии. Но он понимает, что стал быстрее уставать, пропускать важную информацию. В общем — стареть. А тут в отделе ещё появляется молодой следователь, который умеет работать на только появившихся компьютерах, притаскивает в отдел детектор лжи…

Сериал «Мосгаз. Последнее дело Черкасова». Пресс-служба нлайн-кинотеатра Okko.

Иван Петрович решает уступить, но в последнем деле он должен сам поставить точку. И преданные сослуживцы знают, что новый сотрудник не заменит опытного следака. Черкасова отстраняют от расследования, но выходит так, что именно Черкасов становится потенциальной жертвой разыскиваемого им убийцы. И он не может не довести своё последнее дело до конца…

Сериал «Мосгаз. Последнее дело Черкасова». Пресс-служба нлайн-кинотеатра Okko.

В «Последнем деле Черкасова» появятся новые герои, которых сыграли Андрей Мерзликин, Алексей Гуськов, Ольга Лерман и Леонид Ярмольник. Последний играет одного из подозреваемых Черкасова. Его герой Маркин — обаятельный и харизматичный мошенник, который крутится в высших слоях общества. Среди его друзей — знаменитости, партийные работники и номенклатура. Кроме этого, на площадку «Мосгаза» вернулся режиссёр Евгений Звездаков, который снимал сезоны «Паук» и «Шакал».

Сериал «Мосгаз. Последнее дело Черкасова». Пресс-служба нлайн-кинотеатра Okko.

Новичка, который намерен подвинуть Черкасова сыграл Андрей Мерзликин. Он проходил стажировку за границей, и больше доверяет новомодным гаджетам, а не инстинктам.

«Иван Черкасов — уже ветеран, и ему на смену или в помощь приходят другие следователи. Роль такого следователя я и буду исполнять. Я и сам люблю детективы про расследования, вырос на эпохальном многосерийнике «Следствие ведут знатоки». Кстати, мы часто вспоминали во время съёмок, ведь Андрей Смоляков успел засветиться и в нём тоже. Приятно, что «Мосгаз» зритель реагирует как на очень качественный фильм про следствие и преступников. Надеюсь, что и моё присутствие в этом сезоне будет занимательным», — рассказал Андрей Мерзликин.