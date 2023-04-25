«Потерялася я!»: фразы персонажей Михаила Галустяна, которые ушли в народ

28 апреля ТНТ начнёт показ нового шоу «Галустян+», в котором комик Михаил Галустян представит скетчи как с новыми, так и давно любимыми персонажами — например, Жориком Вартановым, ведущим кавказских новостей, который потерялся во времени. Шоу абсолютно точно подарит зрителям вагон ярких эмоций и немало фраз, которые станут крылатыми, ведь Галустян выстреливает ими с самого начала своей карьеры.

«Потерялася я!»

Даже те, кто в детстве не ждал новых выпусков КВН по телевизору, знают бородатую девочку Гадю, которая так усердно прыгала на батуте, что улетела далеко-далеко и «потерялася». Именно эта фраза ушла в народ. Сценка Галустяна и Александра Реввы, который играл в миниатюре полицейского, до сих пор популярна и собирает просмотры в интернете.

«Понять и простить»

«Наша Russia». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Именно это предлагает сделать Александр Родионович Бородач в ответ на все свои пьяные выходки, без которых он не может прожить и дня. Незадачливый охранник Бородач был придуман Галустяном в рамках шоу «Наша Russia», а затем получил свой полноценный спин-офф, сериал на два сезона. В каждом эпизоде Бородач устраивается на новое место работы, но мысли о его занозе Иришке не дают ему покоя, и он снова и снова ввязывается в приключения, чтобы её впечатлить, крушит всё, к чему прикасается, а потом предлагает проникнуться к нему сочувствием.

«Насяльника!»

«Наша Russia». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Равшан и Джамшут — колоритные персонажи той же «Нашей Раши», мигранты из Таджикистана, которых сыграли Михаил Галустян и Валерий Магдьяш. Они плохо знают русский язык, однако всё, что они говорят, абсолютно понятно. «Насяльника» — так они обращаются к прорабу, сыгранному Сергеем Светлаковым. Слово с особенной интонацией Галустяна прочно закрепилось в речи россиян и перекочевало в ежедневный обиход.

«Писнец»

Ещё одно словечко, которым мы обязаны Равшану — видоизмененное ругательство, к которому не придерёшься. В речи Равшана это не только яркое междометие, но и, к примеру, печальный конец. Сценаристы ловко изменили популярное русское ругательство и сделали так, что никому не пришло в голову его цензурировать во время показа.

«Че-то я очкую»

«Наша Russia». Пресс-служба телеканала ТНТ.

А эта фраза принадлежит подростку Димону, персонажу Галустяна, который вместе со своим другом Славиком (Сергей Светлаков) занят обычной жизнью двух районных пацанов. В списке дел — как достать пива, стрельнуть сигарет, купить презервативов, пройти фейсконтроль и так далее. Каждый их план выглядит надёжным, но не зря Димон «очкует», ведь во всех эпизодах подростков ждёт фиаско.