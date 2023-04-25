Валерия раскрыла личность Гусеницы перед самым финалом шоу «Маска»

В эфир телеканала НТВ вышел второй полуфинал четвёртого сезона шоу «Маска». Это был один из самых драматичных выпусков шоу, поскольку членам жюри предстояло отсеять последнего участника. За шаг до финала остановился конкурсант, который скрывался под маской обаятельной Гусеницы. Примечательно, что личность певца IVAN (Александра Иванова) раскрыла Валерия.

По итогам второго полуфинала в номинации оказались Гусеница и Скорпион. В этот вечер членам жюри предстояло решить, кто из номинантов получит путёвку в грандиозный финал, а кто остановится в шаге от, возможно, победы в этом шоу.

Шоу «Маска-2023». 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Алексей Воробьёв, Валерия, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко проголосовали за то, чтобы маску сняла Гусеница, Тимур Родригез решил поддержать это жизнерадостное чудо и отдал свой голос Скорпиону, который отправился в грандиозный финал вместе с Мандрилом, Мамонтёнком и Пуделем.

Шоу «Маска-2023». 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Перед тем, как Гусеница сняла маску, зрители в студии долго аплодировали ей, а версии членов жюри снова были разными. Так, Тимур Родригез решил, что всё это время их запутывал Виталий Гогунский, Регина Тодоренко предположила, что там скрывается солист группы «Каспийский груз» Брутто, а Филипп Киркоров — Влад Соколовский. Валерия придерживалась своей давней версии — певец IVAN, Алексей Воробьёв поддержал народную артистку и тоже назвал его имя.

Под маской Гусеницы скрывался певец IVAN ( Александр Иванов). Пресс-служба телеканала НТВ.

Под крики «Маску, маску, маску» Гусеница снял часть костюма и да, это оказался он — 28-летний певец IVAN, он же Александр Иванов. «Мы с Гусеничкой прошли невероятный путь и безумно счастливы. Было столько переживаний, столько всего происходило! Я очень благодарен зрителям и жюри за то, что мы так долго просуществовали в этом шоу. Я сначала как-то не представлял себя в этом костюме, а потом понял, что это действительно отражение моего внутреннего мира — доброта, радость и открытость. Что у IVAN на душе, то у Гусенички на языке. Кстати, всем советую: чтобы отвлечься от повседневных дел, время от времени превращайтесь в гусеничек и думайте о чём-то светлом», — рассказал напоследок артист.

Шоу «Маска-2023». 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Свой путь в шоу «Маска» Гусеница начала с песни Александра Барыкина «Букет». Члены жюри предположили, что под маской может скрываться Евгений Кунгуров, Сергей Волчков и Niletto. В восьмом выпуске Гусеница просто разорвала зал и членов жюри, исполнив хит Майкла Джексона Billie Jean и продемонстрировав легендарную лунную походку короля поп-музыки. Именно после этого выступления Валерия предположила, что под этой маской может скрываться IVAN.

Шоу «Маска-2023». 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу «Маска-2023». 11-й выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Также во втором полуфинале были два новых героя — Кактус и Морской Царь, каждый из них после выступления раскрыл тайну своей личности. Так, под маской Кактуса скрывалась видеоблогер Ида Галич. А эстрадный певец Влад Сташевский запутал всех членов жюри и так и остался неузнанным, находясь в маске Морского Царя.