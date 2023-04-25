Валерия раскрыла личность Гусеницы перед самым финалом шоу «Маска»

По итогам второго полуфинала в номинации оказались Гусеница и Скорпион. В этот вечер членам жюри предстояло решить, кто из номинантов получит путёвку в грандиозный финал, а кто остановится в шаге от, возможно, победы в этом шоу.
Алексей Воробьёв, Валерия, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко проголосовали за то, чтобы маску сняла Гусеница, Тимур Родригез решил поддержать это жизнерадостное чудо и отдал свой голос Скорпиону, который отправился в грандиозный финал вместе с Мандрилом, Мамонтёнком и Пуделем.
Перед тем, как Гусеница сняла маску, зрители в студии долго аплодировали ей, а версии членов жюри снова были разными. Так, Тимур Родригез решил, что всё это время их запутывал Виталий Гогунский, Регина Тодоренко предположила, что там скрывается солист группы «Каспийский груз» Брутто, а Филипп Киркоров — Влад Соколовский. Валерия придерживалась своей давней версии — певец IVAN, Алексей Воробьёв поддержал народную артистку и тоже назвал его имя.
Под крики «Маску, маску, маску» Гусеница снял часть костюма и да, это оказался он — 28-летний певец IVAN, он же Александр Иванов. «Мы с Гусеничкой прошли невероятный путь и безумно счастливы. Было столько переживаний, столько всего происходило! Я очень благодарен зрителям и жюри за то, что мы так долго просуществовали в этом шоу. Я сначала как-то не представлял себя в этом костюме, а потом понял, что это действительно отражение моего внутреннего мира — доброта, радость и открытость. Что у IVAN на душе, то у Гусенички на языке. Кстати, всем советую: чтобы отвлечься от повседневных дел, время от времени превращайтесь в гусеничек и думайте о чём-то светлом», — рассказал напоследок артист.
Свой путь в шоу «Маска» Гусеница начала с песни Александра Барыкина «Букет». Члены жюри предположили, что под маской может скрываться Евгений Кунгуров, Сергей Волчков и Niletto. В восьмом выпуске Гусеница просто разорвала зал и членов жюри, исполнив хит Майкла Джексона Billie Jean и продемонстрировав легендарную лунную походку короля поп-музыки. Именно после этого выступления Валерия предположила, что под этой маской может скрываться IVAN.
Также во втором полуфинале были два новых героя — Кактус и Морской Царь, каждый из них после выступления раскрыл тайну своей личности. Так, под маской Кактуса скрывалась видеоблогер Ида Галич. А эстрадный певец Влад Сташевский запутал всех членов жюри и так и остался неузнанным, находясь в маске Морского Царя.