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95 лет Юрию Яковлеву: как двоечник по актёрскому мастерству стал кинозвездой и чуть не сыграл Христа в Голливуде

Для большинства зрителей Юрий Яковлев давно стал родным и близким человеком, который появляется в каждом доме в праздники. Ведь без его Ипполита из «Иронии судьбы» и поручика Ржевского из «Гусарской баллады» немыслим Новый год, а царь Иван Грозный в паре с управдомом Буншей желанный гость в любой выходной, сколько бы раз ни показывали, как «Иван Васильевич меняет профессию». 25 апреля актёру исполнилось бы 95 лет.

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
Скриншот фильма.

С двойкой по мастерству

Юрий Васильевич родился в Москве в семье юриста. Во время Великой Отечественной войны 13-летний мальчишка работал с матерью в госпитале. Окончил вечернюю школу, работал помощником механика в гараже. Об актёрской карьере Юрий не мечтал, хотел быть переводчиком. Но потом неожиданно для многих поступил в Щукинское театральное училище на курс Цецилии Мансуровой. Учёба поначалу давалась нелегко. Первый курс Яковлев окончил… с двойкой по главной дисциплине, актёрскому мастерству! Отчислению воспротивилась легендарная Мансурова, заявившая: «Я его переведу, потому что он мне интересен. Буду с ним работать».

Счастливая сотня

Кадр из фильма &quot;Гусарская баллада&quot;
Кадр из фильма «Гусарская баллада»
Скриншот фильма.

Органика, абсолютное чувство свободы, природное обаяние и необыкновенный дар перевоплощения раскрылись в Яковлеве позднее, в разнообразной галерее персонажей. В кино и на сцене Вахтанговского театра, которому актёр посвятил всю жизнь, он исполнил около сотни запоминающихся персонажей.

Панталоне в легендарной «Принцессе Турандот», Сорин в «Чайке», сам Антон Павлович в спектакле «Насмешливое моё счастье». Яковлев тогда скупил всё, что было издано о Чехове, прочёл его 30-томное собрание сочинений. Позже именем классика назвал одного из сыновей, и даже не раз признавался: с этим писателем прошёл всю жизнь.

Юрий Васильевич мог играть всё: и драму, и комедию, быть не только смешным, но и невероятно элегантным, красивым. С трудом верится, но его, поручика Ржевского всех времён и народов, элегантного Иполлита не приняли во ВГИК с формулировкой «некиногеничен»!

Звали в Голливуд играть Христа

«Я проснулся знаменитым не утром, а вечером, — шутил Юрий Яковлев. — Это произошло после того, как я сыграл князя Мышкина в фильме „Идиот“ режиссёра Ивана Пырьева». Картина получила не только всесоюзную, но и мировую славу. Режиссера и молодого актёра пригласили на премьеру в США. А после неё владелец студии «XX век Фокс» предложил Яковлеву роль Христа в голливудском фильме. Пырьев поддержал идею: «Соглашайся, такое предложение бывает один раз в жизни!»

Но после возвращения на Родину даже всемогущему Ивану Александровичу за такую идею дали по шапке. Так что он позвонил Яковлеву и сказал: «Ты знаешь: забудь!» Актёру было очень жаль отказываться от такой возможности, но после съёмок в Голливуде значительных ролей в Советском Союзе ему бы уже не дали…

Мастер импровизаций

Кадр из фильма &quot;Иван Васильевич меняет профессию&quot;.
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Скриншот фильма.

Партнёры о нём говорили: поцелованный богом. Он был большой мастер импровизаций. Многие рождались прямо на съёмках, а потом моментально уходили в народ, например, «тёпленькая пошла, потрите мне спинку пожалуйста», «Танцуют все!» Актёр так легко и исторически точно, по-человечески доверительно, изобразил царя, которому понравилось в современности, что зрители писали: «После вашего фильма мы поняли Иван Грозный сына не убивал!»

В жизни обычной, не экранной у Юрия Васильевича не было ни намёка на царские замашки всенародно любимый, но очень скромный актёр. Он редко давал интервью, говорил, что ответы на все вопросы надо искать в ролях. В последние годы Яковлев не снимался. Предлагали много, но он отказывался. «Без театра нельзя», цитировал артист любимого Чехова. Выходил на сцену всего в одном спектакле «Пристань». 20-минутную сцену из бунинских «Тёмных аллей» зрители смотрели, не шелохнувшись. Юрий Яковлев признавался: нет большего наслаждения, чем эта звенящая тишина. А после долго не смолкающие аплодисменты. Эти аплодисменты звучат в адрес актёра и по сей день. А от его фирменной тёплой улыбки, которая лучится с экрана, всем становится теплее.

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