95 лет Юрию Яковлеву: как двоечник по актёрскому мастерству стал кинозвездой и чуть не сыграл Христа в Голливуде

Для большинства зрителей Юрий Яковлев давно стал родным и близким человеком, который появляется в каждом доме в праздники. Ведь без его Ипполита из «Иронии судьбы» и поручика Ржевского из «Гусарской баллады» немыслим Новый год, а царь Иван Грозный в паре с управдомом Буншей желанный гость в любой выходной, сколько бы раз ни показывали, как «Иван Васильевич меняет профессию». 25 апреля актёру исполнилось бы 95 лет.

С двойкой по мастерству

Юрий Васильевич родился в Москве в семье юриста. Во время Великой Отечественной войны 13-летний мальчишка работал с матерью в госпитале. Окончил вечернюю школу, работал помощником механика в гараже. Об актёрской карьере Юрий не мечтал, хотел быть переводчиком. Но потом неожиданно для многих поступил в Щукинское театральное училище на курс Цецилии Мансуровой. Учёба поначалу давалась нелегко. Первый курс Яковлев окончил… с двойкой по главной дисциплине, актёрскому мастерству! Отчислению воспротивилась легендарная Мансурова, заявившая: «Я его переведу, потому что он мне интересен. Буду с ним работать».

Счастливая сотня

Кадр из фильма «Гусарская баллада» Скриншот фильма.

Органика, абсолютное чувство свободы, природное обаяние и необыкновенный дар перевоплощения раскрылись в Яковлеве позднее, в разнообразной галерее персонажей. В кино и на сцене Вахтанговского театра, которому актёр посвятил всю жизнь, он исполнил около сотни запоминающихся персонажей.

Панталоне в легендарной «Принцессе Турандот», Сорин в «Чайке», сам Антон Павлович в спектакле «Насмешливое моё счастье». Яковлев тогда скупил всё, что было издано о Чехове, прочёл его 30-томное собрание сочинений. Позже именем классика назвал одного из сыновей, и даже не раз признавался: с этим писателем прошёл всю жизнь.



Юрий Васильевич мог играть всё: и драму, и комедию, быть не только смешным, но и невероятно элегантным, красивым. С трудом верится, но его, поручика Ржевского всех времён и народов, элегантного Иполлита не приняли во ВГИК с формулировкой «некиногеничен»!

Звали в Голливуд играть Христа

«Я проснулся знаменитым не утром, а вечером, — шутил Юрий Яковлев. — Это произошло после того, как я сыграл князя Мышкина в фильме „Идиот“ режиссёра Ивана Пырьева». Картина получила не только всесоюзную, но и мировую славу. Режиссера и молодого актёра пригласили на премьеру в США. А после неё владелец студии «XX век Фокс» предложил Яковлеву роль Христа в голливудском фильме. Пырьев поддержал идею: «Соглашайся, такое предложение бывает один раз в жизни!»

Но после возвращения на Родину даже всемогущему Ивану Александровичу за такую идею дали по шапке. Так что он позвонил Яковлеву и сказал: «Ты знаешь: забудь!» Актёру было очень жаль отказываться от такой возможности, но после съёмок в Голливуде значительных ролей в Советском Союзе ему бы уже не дали…

Мастер импровизаций

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Скриншот фильма.

Партнёры о нём говорили: поцелованный богом. Он был большой мастер импровизаций. Многие рождались прямо на съёмках, а потом моментально уходили в народ, например, «тёпленькая пошла, потрите мне спинку пожалуйста», «Танцуют все!» Актёр так легко и исторически точно, по-человечески доверительно, изобразил царя, которому понравилось в современности, что зрители писали: «После вашего фильма мы поняли Иван Грозный сына не убивал!»

В жизни обычной, не экранной у Юрия Васильевича не было ни намёка на царские замашки всенародно любимый, но очень скромный актёр. Он редко давал интервью, говорил, что ответы на все вопросы надо искать в ролях. В последние годы Яковлев не снимался. Предлагали много, но он отказывался. «Без театра нельзя», цитировал артист любимого Чехова. Выходил на сцену всего в одном спектакле «Пристань». 20-минутную сцену из бунинских «Тёмных аллей» зрители смотрели, не шелохнувшись. Юрий Яковлев признавался: нет большего наслаждения, чем эта звенящая тишина. А после долго не смолкающие аплодисменты. Эти аплодисменты звучат в адрес актёра и по сей день. А от его фирменной тёплой улыбки, которая лучится с экрана, всем становится теплее.