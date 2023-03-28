Кино, вино и «Мимино»: 45 лет знаменитой комедии Георгия Данелии

45 лет назад, 27 марта 1978 года, вышла на экраны и сразу же разошлась на цитаты лирическая комедия «Мимино». Песню про птичку-невеличку «Чито-гврито» распевала вся страна, а фразы — «Ларису Иванну хачу!», «Валик-джан, я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся» — стали поистине крылатыми. Страна уже не та, многие любимые актёры умерли, но фильм живёт. Ведь в ленте Георгия Данелия нет ни политики, ни идеологии — только вечные ценности: дружба и благородство.

«Лётчик? — Иногда. Вообще-то я эндокринолог»

Данелия изначально хотел снять ленту с незамысловатым названием «Ничего особенного» о девушке, живущей в маленькой деревне. Она влюблена в местного лётчика, а он мотается черте-куда на своём «кукурузнике», пишет стихи и играет на трубе. Это должна была быть лёгкая и трогательная картина. Сценарий уже был одобрен на «Мосфильме», — фильм вписали в план и выделили деньги. Но чем ближе подходило начало съёмок, тем меньше режиссёру хотелось этим заниматься.

Кадр из фильма «Мимино». Скриншот.

Однажды в гости к нему нагрянул его давний друг Резо Габриадзе, который напомнил Гие (именно так называют режиссёра его друзья-грузины) об истории лётчика, который всю жизнь мечтал пилотировать лайнеры, выполняющие международные рейсы, воплотил мечту, а потом всё равно вернулся в свою высокогорную деревушку и продолжил перевозить на вертолёте крестьян. Данелия вместе с Викторией Токаревой тут же переписал сценарий и в результате начал снимать совсем другую картину.

«Когда мне будет приятно , я так довезу , что тебе тоже будет приятно»

Кадр из фильма «Мимино». Скриншот.

О том, что роль Валико Мизандари будет играть Вахтанг Кикабидзе, никаких сомнений не было. А вот на роль его соседа, товарища Хачикяна, у режиссёра было две кандидатуры — Евгений Леонов, которого Данелия снимал во всех своих фильмах, и Фрунзик Мкртчян. Дилемму разрешило… подбрасывание монетки. Решка — снимается Леонов, орёл — Мкртчян. Выпал орёл. Впрочем, Леонов в картине тоже появился — в роли фронтового друга отца Мизандари.

Съёмки проходили в двух местах — в Тушетии, горной местности в Грузии, куда можно было добраться только на вертолёте, и в гостинице «Россия», в которой жили герои ленты. Как только Кикабидзе появился в деревне, со всей округи началось паломничество почитателей его таланта.

Кадр из фильма «Мимино». Скриншот.

Грузины съезжались отовсюду, мечтая выпить чачи или домашнего вина с любимым актёром. Никакие отговорки не помогали уберечь Кикабидзе от ежедневной повинности пить с жителями близлежащих деревень. Ситуация разрешилась только тогда, когда актёр шепнул одному из посетителей, что у него нехорошая болезнь… Слух быстро распространился, и Кикабидзе был спасён.

«Я щас там так хохотался»

Несмотря на то что в титрах картины Фрунзик Мкртчян не значится автором сценария, множество смешных эпизодов придумано именно им. Чего стоят одни только фразы «Я тебя одну вещь скажу, только ты не обижайся» или «Я щас там так хохотался». А вот за то, что водопроводную воду в Дилижане герой Фрунзика поставил на второе место после Сан-Франциско, на режиссёра потом многие обиделись. И долго пытались убедить, что в Дилижане — самая лучшая вода в мире.

Кадр из фильма «Мимино». Скриншот.

Одной из сложностей во время работы над «Мимино» стало увлечение Мкртчяна горячительными напитками. Дошло до того, что Данелия поставил актёра перед выбором — либо он снимается в картине, либо продолжает пить. Разумеется, Фрунзик выбрал работу. А дня через два после начала «сухой» жизни не выдержал, ворвался в комнату Данелия и произнёс очередную фразу, ставшую крылатой: «Я понял, почему бездарности правят миром. Они не пьют, и у них остаётся очень много энергии на всякую ерунду!».

«Извини , генацвале , лет через пять помогу!»

Съёмки шли легко, трудности начались потом. В разные годы из него по цензурным соображениям вырезались эпизоды. При Брежневе из фильма вырезали эпизод, в котором в лифте Валико и Рубик встретили двух японцев, и те обронили фразу: «До чего же все эти русские на одно лицо!»

Кадр из фильма «Мимино». Скриншот.

При Андропове была вырезана фраза: «Израиль, клянусь мамой! Слушай, ты в Кутаиси давно был?» при звонке из Германии в Телави. При Черненко фильм лишился эпизода с Савелием Крамаровым, который стал считаться предателем Родины. Антиалкогольная компания Горбачёва стала причиной, по которой убрали эпизод о кутеже в ресторане «Россия». Приятно, что впоследствии все эпизоды были возвращены в картину.

Кадр из фильма «Мимино». Скриншот.

Практически каждый фильм Георгия Данелии мгновенно становился народным. Картину «Мимино» в этом ряду можно назвать самой популярной. И выразить её автору своё уважение и предчувствие того, что ни одно новое поколение, увидев этот фильм, не останется равнодушным к его, по сути, вечному сиянию в отечественном кинематографе.