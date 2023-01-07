На мультфильме Эдуарда Назарова выросло не одно поколение детей, а фразы Пса и Волка: «Бог в помощь», «Ты это, заходи, если что…», «А помнишь, как ты меня гонял?» — давно стали крылатыми. Знают и любят его не только на всей территории бывшего СССР, но и за границей — на Международном кинофестивале в Дании мультфильм занял первое место.

Однажды отец маленького Эдика принёс сыну книжку, в которой тот сразу заприметил ошибку. «Ой, смотри, папа, на обложке не хватает одной буквы, написано «Казки», а не «Сказки», — заявил он отцу. Тот объяснил, что книга написана на украинском языке и никаких ошибок здесь нет. Юный читатель углубился в чарующий сказочный мир, впервые прочитав и коротенький рассказ про собаку Сирко и его серого волка.

Украинский колорит

В конце 1970-х Назаров часто гостил у своего армейского друга в маленьком украинском городке Цюрупинске, который тогда напоминал большое село. Там на полке с книгами он снова увидел сказку, а выражение: «Щас спою!» — как-то его зацепило. Режиссёр стал размышлять, какая жизнь была у Волка, какая у Пса, когда они были молоды… Ну и так постепенно-постепенно родился сюжет для мультфильма.

Мультфильм «Жил-был пёс». Скриншот

По словам режиссёра, «настроение и запах», создавшие неповторимую атмосферу в мультфильме, пришли именно во время поезки в отпуск. Тёплыми вечерами в доме товарища собирались весёлые компании ребят и девчат, которые шутили и пели ему незнакомые песни. Вся эта атмосфера, запах местной еды, трескотня беспокойных кузнечиков и прочей живности в полях плавно перекочевали в фильм.

Мультфильм «Жил-был пёс». Скриншот

Чтобы создать эскизы одежды, домашней утвари, посуды, Назаров отправился в местные этнографические музеи. Завершающим штрихом в создании атмосферы и колорита украинского села стала музыка, которую режиссёр раздобыл в Институте фольклора и этнографии Академии наук УССР. Сотрудники подарили Назарову магнитофонную катушку с записями песен, собранных этнографами в сёлах, которые и стали пронизывающим лейтмотивом этой истории.

Крамольное название

Цензура — обязательный атрибут советского времени. Если в каком-то произведении искусства блюстители нравственности не могли найти компромат, то его надо было обязательно придумать. Назарову тоже пришлось вырезать несколько сцен из-за разногласий с руководством «Союзмультфильма». Изменить пришлось и первоначальное название мультфильма — «Собачья жизнь». Руководству оно показалось слишком подозрительным — на что это автор намекает? И дабы не допустить запрета мультфильма и донести его до зрителей, режиссёр согласился сменить «говорящее название». И всё-таки одну «крамольную» деталь Назаров сумел протащить в ленту. Оказывается, прообразом малыша, которого сначала «украл» Волк, а затем «спас» Пёс, был не кто иной, как генсек Никита Хрущёв в детстве. Вот так!

Мультфильм «Жил-был пёс». Скриншот

Изменять пришлось и внешний облик Волка. Изначально планировалось, что его будет озвучивать Михаил Ульянов, однако он на тот момент был занят на съёмках и отказался. Тогда пригласили Армена Джигарханяна, но тут оказалось, что внешний облик персонажа дисгармонирует с его голосом. И Волка пришлось перерисовывать. В итоге персонаж получился настолько похожим на актёра, что Назаров даже начал переживать, что зрители увидят в нём Горбатого из «Место встречи изменить нельзя»!

Мультфильм «Жил-был пёс». Скриншот

Советская мультипликация — богатейшая сокровищница, в которой можно найти огромное множество стилей и разнообразных историй: от комичных и сатирических до поучительных и трогательных. Пожалуй, этот десятиминутный мультфильм про заклятых друзей, соединяет в себе всё сразу. Это и красочная картина украинского быта, и голоса любимых актёров, и юмористические нотки, тонко переплетающиеся со щемящими душу мотивами дружбы и вражды, старости и смерти, отчаяния и спасения. И даже спустя годы, увидев знакомые кадры, каждый раз хочется воскликнуть: «Щас спою!»