"Наше шоу не про вокал": как "Маска" превратилась в персональное фрик-шоу Филиппа Киркорова

Громко, ярко, шумно, с очередным рекордным рейтингом завершился четвёртый сезон шоу "Маска". Зрителей в финале ждала настоящая сенсация - впервые в истории проекта победителями были провозглашены две маски, а приз забрал Киркоров! Придя в себя, редакция журнала "Телепарк" решила подвести субьективные итоги, отметив самые яркие и скандальные события всего сезона.

Слишком много Киркорова

Можно по-разному относиться к самопровозглашённому королю российской эстрады Филиппу Киркорову, но отказать ему в способности делать шоу нельзя. На разных способах привлечения внимания к своей персоне без особого на то повода он съёл не одну собаку, поэтому приглашение его в качестве председателя жюри гарантировало шоу "Маска" внимание прессы и зрителей. Так оно и вышло. Его яркие образы, причёска, пластические операции, костюмы попугайских расцветок и эксцентричная манера общения с коллегами изумляли с первого сезона, а достигли своего апогея к четвёртому.

Филипп Киркоров. Пресс-служба телеканала НТВ.

Одну из своих концертных программ Филипп назвал "Я", и понятно, что неспроста. Если бы не этот эгоцентризм, вряд ли бы он добился своего положения и статуса на российской эстраде. Он привык быть в центре внимания, поэтому сразу поставил себя как пуп Земли среди остальных членов жюри. Даже все его ремарки по поводу масок сводились к возможной близости с ним и каким-то скелетам в его шкафах. Своим знакомым, как ему казалось, он сразу обещал место в финале, но после голосований они оказывались почему-то в номинациях...



Кажется, мы узнали о его богатой личной жизни столько, что хватило бы на три программы "Секрет на миллион". С этой он катался по ночной Москве, с этой танцевал под Луной, у этой искал утешение и залечивал сердечные раны... Филиппа было слишком много, и эта пластинка к концу программы стала откровенно надоедать.

Слава богу, ты пришла!

Под маской Хомяка скрывалась Анита Цой. Пресс-служба телеканала НТВ.

За четыре сезона "Маски" имя Аниты Цой превратилось в настоящий мем, поскольку в самых затруднительных ситуациях члены жюри называли её имя, когда не могли найти адекватный вариант ответа. По мнению Филиппа Киркорова, его давняя знакомая должна была скрываться в каждой второй маске, но каждый раз его ждало разочарование. Самое удивительное, что поп-король настолько разуверился в этой версии, что оказался не готов к реальной встрече с Анитой на сцене "Маски". Когда Хомяк снял маску, у Филиппа пропал дар речи. Певец не мог поверить, что Анита Цой наконец-то стала участницей шоу!

Семейный подряд

Бедрос Киркоров. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Маска" производится по лицензии корейской программы, и мы не знаем, есть ли в правилах её проведения пункт по поводу тайного приглашения в состав участников членов семей жюри. Однако мы уже видели, как у Регины Тодоренко округлялись глаза, когда в Панде был разоблачён её муж, Валерия правдоподобно изумлялась Иосифу Пригожины с костюме Ананаса, а Киркоров не узнал своего отца в облачении Султана.

Под маской Скунса скрывалась дочь Валерии - певица Shena. Пресс-служба телеканала НТВ.

В четвёртом сезоне в образе Скунса появилась старшая дочь Валерии, которую она наконец-то узнала. Правда, до этого ради сохранения родственницы она пожертвовала Фениксом, чьи вокальные данные намного превосходили Скунса, под маской которого и скрывалась Анна, которая теперь зовётся SHENA. Но, как выразился глава жюри: "Наше шоу не про вокал, а про другое".

Всё могут короли!

Шоу «Маска-2023». Финал. Пресс-служба телеканала НТВ.

Вышло так, что в финале право решающего голоса выпало Киркорову. Кто-то сомневался? В итоге маски сняли сразу два героя: в образе Мамонтёнка скрывался Дима Билан, а Скорпионом оказался Сергей Лазарев. Два вечных соперника, большие звёзды отечественного шоу-бизнеса были вынуждены разделить эту победу - так решил поп-король в честь своего дня рождения.

Церемония награждения, по мнению многих, превратилась в его собственное шоу, в котором участники отошли на второй план. Киркоров долго вспоминал "Евровидение", в котором когда-то победил Билан, зачем-то упомянул Яну Рудковскую, а потом и вовсе заявил, что статуэтка победителя всего одна, поэтому он заберёт её себе в честь дня рождения.

Под маской Мамонтёнка скрывался Дима Билан. Пресс-служба телеканала НТВ.

Это был шок! "Киркоров нёс ахинею, а его протеже сквозь фальшивую улыбку кидал подлые шпильки в адрес Билана, который уделал его по всем фронтам", - пишут в комментариях интернет-пользователи, не сильно подбирая выражения. Любители конспирологии даже увидели в номере Скорпиона, который вместе с кордебалетом спустился в зал и танцевал перед жюри, какой-то элемент подсказки. Билан, костюм которого весил 15 килограммов, был вынужден держать его на себе, выслушивая тираду Киркорова, и не просто так опустился на колено, после объявления решения. У него не было сил. Но ведь король говорит!