Ваше сиятельство: фото самых эпатажных нарядов Филиппа Киркорова в шоу «Маска»

30 апреля в эфире НТВ — финал четвёртого сезона шоу «Маска». По счастливому совпадению, этот день совпал с днём рождения Филиппа Киркорова, председателя жюри. Снова весь сезон он удивлял публику своими экстравагантными нарядами, метал гром и молнии в сторону Регины Тодоренко, спорил с Алексеем Воробьёвым, в каждом участнике видел Аниту Цой, но так её и не узнал — короче, делал шоу! Наверняка, в финале он снова поразит нас очередным шикарным нарядом по цене авто премиум-класса и, конечно, снова водрузит на голову корону.

Киркорова по праву считают главным модником отечественного шоу-бизнеса. Образы поп-короля удивляют своей изобретательностью и многогранностью: эпатажные и органичные, непривычные и абсолютно уместные, всегда узнаваемые и, одновременно, ни на что не похожие. Он всегда идёт нога в ногу с модой и даже порой её опережает.

Филипп Киркоров в шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ.

Разноцветные шубы, затейливые принты, ультрамодные шорты и даже юбки — кажется, Киркорову идёт всё! Певец не выходит на публику в одних и тех же нарядах и не боится смелых экспериментов! К примеру, может смело надеть золотую корону на обыкновенную кепку…

Филипп Киркоров в шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ.

Естественно, поп-король сам не бегает по магазинам. С ним уже много лет работает талантливый стилист Арсен Айрапетов. По его словам, гардероб звезды состоит из более чем миллиона вещей и 5,5 тысяч пар обуви.

Филипп никогда не скрывал: он обожает покупать одежду. Делает это с удовольствием. И не жалеет средств. Например, однажды, спокойно потратил почти 21 миллион рублей на дизайнерский балахон! «Я не столь богат, чтобы покупать дешёвые вещи», — кокетничает Киркоров перед журналистами.

Филипп Киркоров в шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ.

Любовь к неожиданным аксессуарам сформровалась у Киркорова ещё на заре карьеры и стала частью его узнаваемого стиля: шляпы, короны, бисерные украшения, кулоны, амулеты, ремни, кольца. Всё это он наглядно продемонстрировал за четыре сезона «Маски». Предлагаем вам фото самых эпатажных и необычных нарядов Филиппа в шоу «Маска».

Кстати, финал «Маски» совпал по времени с концертами Киркорова в Государственном Кремлевском дворце, которые проходят с 26 по 30 апреля. В последний день шоу народному артисту России исполнится 56 лет.

Филипп Киркоров в шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ.

В новом шоу Киркоров выступит в костюме, который весь расшит кристаллами Swarovski. «Четыре специалиста в течение двух месяцев вручную расшивали костюм. В общей сложности ушло 100 тысяч кристаллов. Это 1460 часов работы, если округлить, большой труд и прекрасный результат», — рассказал журналистам дизайнер Арташес Оганян.