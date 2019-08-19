Чтобы лето не кончалось: опубликованы редкие фото Аллы Пугачевой

Почти все снимки выполнены в черно-белой цветовой гамме. Пугачева на них позирует с длинными прямыми волосами, в плаще, а на некоторых кадрах примеряет очки и шляпу, передает «Пятый канал».
«Талантливая, умная, бесстрашная. По-прежнему самая знаменитая женщина России», — говорится в подписи к одному из снимков, опубликованных на странице фотографа.
Снимал примадонну для русской версии журнала британский фотограф Робин Деррик, напомнила фотограф Асет Героева в своем Instagram, пишет ura.ru.
Алла Пугачева для Vogue Russia 1999 N4 «Я так хочу, чтобы лето не кончалось…» Фотограф: Робин Деррик, говорится в подписи к серии снимков.