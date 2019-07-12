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13 июля
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«Афродита» Смехова опубликовала провокационное фото в белоснежном бикини

Российская актриса Алика Смехова отдыхает на Кипре, откуда делится яркими фото из отпуска.

Кипр.
Кипр.
СС0

51-летняя звезда опубликовала серию снимков, на которых позирует в откровенном купальнике.

«Как же без фото в купальнике?! Ох, я уже предвижу заголовки в интернете: Алика Смехова в свои… в купальнике. Кстати, все без фотошопа — хотела бы, но не умею», — подписала снимки актриса.

«Мне бы так выглядеть в 50+", «Как Афродита», «Вот это фигурка! Делитесь секретами красоты!», «Не верю, что вам 51 год», «Хорошо что не ретушировали фото. Респект», «Фигура огонь, возраст — только цифры в вашей жизни», — забросали комплиментами актрису, пишет mail.ru.

Алика — подруга Татьяны Навки. Именно Смехова в свое время выложила в сеть фото с пышной свадьбы подружки с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

Алика Смехова — советская и российская актриса театра и кино, певица, телеведущая. Заслуженная артистка РФ. Наиболее популярные песни в её исполнении — «Не перебивай» и «Чужой поцелуй».

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