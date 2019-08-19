Актёр, рестлер, шоумен Джонсон «Скала» наконец-то женился

Дуэйн Дуглас Джонсон, киноактер, рестлер и шоумен, известный под псевдонимом «Скала», заявил что женился и опубликовал фото со свадьбы в своем Instagram, пишут РИА «Новости». В комментариях его фолловеры пишут: «Наконец-то»!

«Скала» — настоящая знаменитость, и все-то ему удается. В 2000 году он написал автобиографическую книгу «The Rock Says» — она сразу попала в список бестселлеров. За гонорар в 5,5 млн американских долларов, полученный за главную роль, его даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса. К тому же он восьмикратный чемпион по рестлингу WWF/E.

Он снимался в «Мумия возвращается», «Сокровищах Амазонки» и многих других, весьма эмоционально емких. В августе 2018-го этот Джонсон занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров года по версии журнала Forbes — за 12 месяцев этот красавчик заработал $124 млн.

А вот с личной жизнью у него не все было идеально. Сначала он женился на кинопродюсере Дэни Гарсия. Однако ж развелся. С нынешней подружкой певицей Лорен Хэшиан они родили двух девчонок, но зарегистрировать брак не торопились. И вот оно случилось. Свадьбу сыграли на Гавайях.

«Мы сделали это», — восторженно написал Джонсон.

Джонсон явно счастлив, жена тоже. А уж как рады поклонники! Пост в соцсети получил более 5 млн «лайков» и тысячи поздравлений.

«Наконец-то „Скала“ женился», — пишет один из фолловеров. Впрочем, есть и комментарии в духе: «Мое сердце разбилось».

Что ж, теперь всем поклонницам придется оставить надежды. Или по крайней мере отложить их.