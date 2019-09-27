Источник в правоохранительных органах сообщил, что артиста задержала полиция. Затем его отпустили из отделения.
В управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу относительно инцидента сообщили, что в дежурную часть линейного управления в аэропорту Шереметьево от представителя авиакомпании поступили данные о том, что командир самолета Барнаул — Москва передал информацию о находящемся на борту неадекватном пассажире.
В этой связи к борту направили наряд транспортной полиции. Правоохранителям экипаж пояснил, что два пассажира, один из которых, предположительно, был пьян, безадресно выражались нецензурной бранью.
В отношении одного из пассажиров был составлен административный материал. Второго нарушителя отправили на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.