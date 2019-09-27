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Актера Максима Аверина оштрафовали за дебош на борту самолета Барнаул — Москва

Известного актера Максима Аверина оштрафовали на 500 рублей за хулиганство на борту самолета Барнаул — Москва. По имеющимся данным, Аверин вступил в перепалку с членами экипажа и позволил себе матерную речь, передает ТАСС.

Максим Аверин.
Максим Аверин.
altairegion22.ru

Источник в правоохранительных органах сообщил, что артиста задержала полиция. Затем его отпустили из отделения.

В управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу относительно инцидента сообщили, что в дежурную часть линейного управления в аэропорту Шереметьево от представителя авиакомпании поступили данные о том, что командир самолета Барнаул — Москва передал информацию о находящемся на борту неадекватном пассажире.

В этой связи к борту направили наряд транспортной полиции. Правоохранителям экипаж пояснил, что два пассажира, один из которых, предположительно, был пьян, безадресно выражались нецензурной бранью.

В отношении одного из пассажиров был составлен административный материал. Второго нарушителя отправили на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

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