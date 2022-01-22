Актриса Анастасия Заворотнюк потеряла речь

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в 2019 году. У нее диагностировали глиобластому — наиболее агрессивную форму опухоли мозга.
«Держимся, как можем. Болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть ее такой!» — цитирует «КП» Анну Заворотнюк.
Она добавила, что мама практически утратила способность говорить.
Врач-онколог Юрий Покровский в беседе с порталом Day.ru рассказал, что опухоль задевает определенные структуры головного мозга.
«При потере речи пациент может остаться в живых, если у него сохранены другие функции. Но, в принципе, это говорит о том, что все печально и фатально. Месяц — два максимум», — высказался эксперт.