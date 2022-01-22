Актриса Анастасия Заворотнюк потеряла речь

Борющаяся с раком актриса Анастасия Заворотнюк потеряла способность разговаривать. Об этом сообщила ее дочь Анна в соцсетях.

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в 2019 году. У нее диагностировали глиобластому — наиболее агрессивную форму опухоли мозга.

«Держимся, как можем. Болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть ее такой!» — цитирует «КП» Анну Заворотнюк.

Она добавила, что мама практически утратила способность говорить.

Врач-онколог Юрий Покровский в беседе с порталом Day.ru рассказал, что опухоль задевает определенные структуры головного мозга.