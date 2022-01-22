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Актриса Анастасия Заворотнюк потеряла речь

Борющаяся с раком актриса Анастасия Заворотнюк потеряла способность разговаривать. Об этом сообщила ее дочь Анна в соцсетях.

Анастасия Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк.
www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в 2019 году. У нее диагностировали глиобластому — наиболее агрессивную форму опухоли мозга.

«Держимся, как можем. Болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть ее такой!» — цитирует «КП» Анну Заворотнюк.

Она добавила, что мама практически утратила способность говорить.

Врач-онколог Юрий Покровский в беседе с порталом Day.ru рассказал, что опухоль задевает определенные структуры головного мозга.

«При потере речи пациент может остаться в живых, если у него сохранены другие функции. Но, в принципе, это говорит о том, что все печально и фатально. Месяц — два максимум», — высказался эксперт.

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