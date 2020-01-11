Актриса популярного сериала на «Россия 1» приоделась с Барнауле

Судя по фото, Екатерина приобрела в Барнауле красивое платье в пол в индийском колорите.
«Катерина и в жизни такая же хрупкая и милая, как и ее героиня. Роль ей досталась непростая — столько эмоций, переживаний. Ради такого случая коллективом магазина посмотрели несколько серий. Сыграла потрясающе, талант есть!», — говорится в сообщении магазина.
Что еще приобрела актриса, не сообщается.
Звездные гости довольно часто бывают в Барнауле. Буквально перед самым Новым Годом на Алтае приезжал известный футболист, член национальной сборной Денис Черышев.
Свой день рождения 28 декабря он отметил в краевой столице в одном из местных ресторанов.