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Актриса популярного сериала на «Россия 1» приоделась с Барнауле

Актриса сериала «Крепостная» Екатерина Ковальчук была замечена в Барнауле. Ее фотографию разместил в Instagram один местный магазин, торгующий этно-вещицами.

Актриса Екатерина Ковальчук
Актриса Екатерина Ковальчук
https://www.instagram.com/katerinakovalchyk/

Судя по фото, Екатерина приобрела в Барнауле красивое платье в пол в индийском колорите.

«Катерина и в жизни такая же хрупкая и милая, как и ее героиня. Роль ей досталась непростая — столько эмоций, переживаний. Ради такого случая коллективом магазина посмотрели несколько серий. Сыграла потрясающе, талант есть!», — говорится в сообщении магазина.

Что еще приобрела актриса, не сообщается.

Звездные гости довольно часто бывают в Барнауле. Буквально перед самым Новым Годом на Алтае приезжал известный футболист, член национальной сборной Денис Черышев.

Свой день рождения 28 декабря он отметил в краевой столице в одном из местных ресторанов.

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