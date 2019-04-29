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Алена Апина опубликовала провокационное фото в латексном костюме

Российская певица Алена Апина перевоплотилась в доминатрикс для новой съемки — позировала в черном облегающем латексном костюме с прозрачными вставками и в длинных перчатках.

Микрофон.
Микрофон.
открытые источники (CC0)

Наряд не оставил ее поклонников равнодушными, и они стали восхищаться смелостью артистки.

«Теперь есть кожаное боди в закромах у нашей красавицы! Наверное, где-то есть плетка для непослушных поклонников», «Строгая госпожа, красавица Алена Апина!», «Умная, красивая, талантливая и креативная! И всегда вперед!», «Молодец, Алена! Смело, нагло, по-рокерски!», «Алена, вы секси!», «Ого, это эротическая съемка», «Смело», «А где плетка?» — написали пользователи в комментариях, пишет mail.ru.

Некоторые посчитали наряд певицы вульгарным: «Опять порнуха какая-то», «Пошло и дешево».

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