Алена Апина опубликовала провокационное фото в латексном костюме

Наряд не оставил ее поклонников равнодушными, и они стали восхищаться смелостью артистки.

«Теперь есть кожаное боди в закромах у нашей красавицы! Наверное, где-то есть плетка для непослушных поклонников», «Строгая госпожа, красавица Алена Апина!», «Умная, красивая, талантливая и креативная! И всегда вперед!», «Молодец, Алена! Смело, нагло, по-рокерски!», «Алена, вы секси!», «Ого, это эротическая съемка», «Смело», «А где плетка?» — написали пользователи в комментариях, пишет mail.ru.