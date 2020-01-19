Алена Водонаева заявила о своей брезгливости к людям с лишним весом

Экс-звезда шоу ДОМ-2 Алена Водонаева, сделавшая скандальное заявление относительно помощи государства семьям с детьми, рассказала о своей брезгливости и неготовности заходить в воду с полными людьми.

Как сообщает sm-news.ru, телезвезда стала гостьей шоу «Алена, Блин!» на ютюб-канале Super, где и была поднята тема людей с лишним весом.

Ведущая шоу спросила гостью о том, приятно ли Водонаевой находиться в одном кадре с ней и напомнила о недавних высказываниях экс-участницы «Дома-2» по поводу отношения к полным людям.

На это бывшая участница ДОМа-2 сказала, что у нее есть друзья с лишним весом. При этом Водонаева добавила, что она брезглива.

В частности, телезвезда заверила, что никогда не вступит в романтические отношения с полным человеком с лишним весом. Также она призналась, что не заходит в бассейн и море вместе с полными людьми.