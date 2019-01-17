Алла Пугачева на Святки пришла в храм в тюрбане

Храм народная артистка СССР посетила в весьма запоминающемся наряде, состоящем из черного платья и нюдового платка, который она завязала на голове на манер тюрбана.
Пугачева, очевидно, является верующим человеком: в 2017-м году они с супругом Максимом Галкиным обвенчались, пишет mail.ru.
Ранее Алла Борисовна пришла на вечеринку в мини-шортах, а также в цепях и «косухе» снялась в клипе своего стилиста.
Ранее сообщалось, что Алле Пугачевой стало плохо во время съемок телепрограммы «Сегодня вечером». Однако ведущий программы и муж Примадонны это отрицает.