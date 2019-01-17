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Алла Пугачева на Святки пришла в храм в тюрбане

Российская певица Алла Пугачева на Святки посетила с паломническим визитом Подворье и храм св. Игоря Черниговского в Переделкино.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

Храм народная артистка СССР посетила в весьма запоминающемся наряде, состоящем из черного платья и нюдового платка, который она завязала на голове на манер тюрбана.

Пугачева, очевидно, является верующим человеком: в 2017-м году они с супругом Максимом Галкиным обвенчались, пишет mail.ru.

Ранее Алла Борисовна пришла на вечеринку в мини-шортах, а также в цепях и «косухе» снялась в клипе своего стилиста.

Ранее сообщалось, что Алле Пугачевой стало плохо во время съемок телепрограммы «Сегодня вечером». Однако ведущий программы и муж Примадонны это отрицает.

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