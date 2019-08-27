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Алла Пугачева назвала новую примадонну

Народная артистка СССР Алла Пугачева назвала своей преемницей украинскую певицу Светлану Лободу.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

Примадонна в видео ролике заявила, что «страна может жить спокойно», так как «есть еще одна». Рядом находилась Лобода.

В описании к посту певица поблагодарила Пугачеву за «благословление», пишет inforeactor.ru. Поклонники Лободы выразили уверенность, что она действительно заслужила право стать новой примадонной.

Впрочем, относиться серьезно к «передаче титула» все же не стоит — Светлана Лобода лишь исполнила хит Аллы Пугачевой «Живи спокойно, страна» на юбилейном вечере Игоря Крутого на «Новой волне» в Сочи.

Там также выступили Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Валерий Леонтьев, Егор Крид и другие, пишет ura.ru.

Светлану Лободу и Аллу Пугачеву связывает теплая дружба. В апреле 2019 года звезды объединились, чтобы поддержать финалистов проекта «Голос. Дети» Первого канала, пишут Дни.ру. Тогда на проекте была зафиксированная подтасовка голосов. В результате итоги конкурса были пересмотрены.

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