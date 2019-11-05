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Алла Пугачева решила исполнить фирменный вертикальный шпагат Волочковой

Народная артистка СССР Алла Пугачева на своем концерте в Минске попробовала повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой, которая стала специальной гостьей вечера.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

«Этот концерт совершенно непредвиден мною. Теперь, если и выступлю, то только в 80», — цитирует «Дни.ру» заявление Аллы Пугачевой со сцены в Минске, где она представила концерт по случаю своего 70-летия.

Выход балерины пришелся на песню про нравы в шоу-бизнесе «Счастье напоказ». «Королева Инстаграма», — представила Пугачева Анастасию Волочкову на сцене, пишет ura.ru.

Во время выступления балерина продемонстрировала свой фирменный шпагат, глядя на который Пугачева решила повторить за Волочковой — и попробовала поднять ногу для вертикального шпагата.

А вот выйти на бис в конце шоу Пугачева не смогла — из-за кулис севшим голосом она объявила, что уже выпила таблетку и лежит на диване.

Ряд зрителей концерта в Минске оказались недовольны совместным выступлением Пугачевой и Волочковой, пишет «Утро.ру».

«Парад клоунов», «Мне что-то этот номер непонятен… Что этим хотели сказать? А Волочкова, видно, так и не поняла, зачем и почему на самом деле ее туда позвали… Жалкое зрелище», — отреагировали комментаторы на «балет» Примадонны.

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