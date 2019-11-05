Алла Пугачева решила исполнить фирменный вертикальный шпагат Волочковой

«Этот концерт совершенно непредвиден мною. Теперь, если и выступлю, то только в 80», — цитирует «Дни.ру» заявление Аллы Пугачевой со сцены в Минске, где она представила концерт по случаю своего 70-летия.
Выход балерины пришелся на песню про нравы в шоу-бизнесе «Счастье напоказ». «Королева Инстаграма», — представила Пугачева Анастасию Волочкову на сцене, пишет ura.ru.
Во время выступления балерина продемонстрировала свой фирменный шпагат, глядя на который Пугачева решила повторить за Волочковой — и попробовала поднять ногу для вертикального шпагата.
А вот выйти на бис в конце шоу Пугачева не смогла — из-за кулис севшим голосом она объявила, что уже выпила таблетку и лежит на диване.
Ряд зрителей концерта в Минске оказались недовольны совместным выступлением Пугачевой и Волочковой, пишет «Утро.ру».
«Парад клоунов», «Мне что-то этот номер непонятен… Что этим хотели сказать? А Волочкова, видно, так и не поняла, зачем и почему на самом деле ее туда позвали… Жалкое зрелище», — отреагировали комментаторы на «балет» Примадонны.